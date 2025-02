Treballar pel bé comú

Publicat per Jordi Solé Verificat per Creat: Actualitzat:

Treballar del que t’apassiona no és treballar, com diuen. Per aquest motiu, Pere Cerqueda ja està pensant en el seu futur i no va deixar passar l’oportunitat d’optar a una beca per entrar a estudiar administració d’empreses a Esade. “Va ser a segon de batxillerat, a l’escola andorrana, quan ens van presentar la beca Pablo Soler, així com la beca de la universitat, i en aquell moment no vaig dubtar a presentar-m’hi”, explica el jove de 18 anys, a qui primer se li va concedir la beca d’Esade i ara gaudeix de la Pablo Soler. Ambdues paguen els estudis, que en el seu cas són els del grau en Administració i Direcció d’Empreses en Lideratge Transformador i Impacte Social. “El bàtxelor me’l paguen el Grup Heracles i la comunitat Esade Alumni Andorra”, afirma, tot comentant que “sense la beca no m’hauria pogut permetre estudiar a Esade”. Cerqueda va triar aquest grau perquè “volia estudiar quelcom relacionat amb el món empresarial, però amb un tret diferencial, que en aquest cas és que el grau sigui en anglès”.