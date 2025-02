La recompensa de la constància

Amb quatre anys va tenir el primer contacte amb el judo. Llavors ningú sabia del cert si aquesta presa de contacte fructificaria o acabaria en un divertiment. Ara, amb 17 anys, i tot just havent-se fet amb els bronzes al Campionat de Catalunya en la categoria júnior, Neus Hernández té clar que vol seguir endavant, entrenant-se i acceptant els reptes que la disciplina li suposa cada dia. “El que més m’agrada és que em sento molt segura i forta i la companyonia que hi ha en la pràctica d’aquest esport”, explica Hernández, que afirma estar molt satisfeta de les darreres competicions que ha realitzat.

Hernández no ho ha tingut fàcil. L’any passat va patir una lesió greu de genoll durant l’entrenament per a un campionat. Es va trencar els encreuats i després de quatre mesos, veient que no es regenerava, va decidir que el millor era operar-se. Després de l’operació va haver de superar set mesos més de rehabilitació. “Em va servir per adonar-me que realment l’esforç, la constància, la dedicació i les ganes que he tingut per recuperar-me tenen la seva recompensa”, explica la jove. Però aquesta lliçó no ha estat l’únic aprenentatge. Per a la Neus, aquesta experiència ha estat un punt d’inflexió que li ha fet adonar-se de la direcció professional que vol prendre. En preguntar-li pel seu futur, ho té clar, vol cursar un doble grau en Ciències de l’Activitat Física Esportiva i Fisioteràpia a Lleida i compaginar-ho amb la pràctica professional del judo. D’una banda, per la seva estima per l’esport i, de l’altra, per la seva vocació solidària amb altres esportistes. “M’agradaria donar un impuls a aquells esportistes que han patit una lesió i ajudar-los en la seva recuperació. Per a mi, la fisioteràpia va ser un suport indispensable”, afirma Hernández.

Ara, en el seu present més immediat, Hernández està centrada a entrenar el millor possible i per això realitza dos entrenaments de físic i tres entrenaments de judo a la setmana, a més de les sessions de readaptació per equilibrar la massa muscular de la cama dreta a la cama esquerra. Per a ella, també és el moment de gaudir d’una situació especial de la federació a la qual està inscrita, la Fandjudo: “Per primer cop en moltíssims anys podem formar un equip femení, perquè tenim una noia per categoria. I això és una motivació extra.”