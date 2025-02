Boig pel motor sobre gel

Publicat per Jordi Solé Verificat per Creat: Actualitzat:

Entrar per la porta gran al món del motor és el que ha fet Erik Faura, després de quedar en segona posició a les Andbank GSeries, en el primer any en la categoria reina. “No tinc paraules per definir-ho”, explica el jove pilot de 17 anys. “Vaig començar a conduir l’any passat, quan la mare em va animar a participar en la competició en la categoria de buggies. Mai havia conduït sobre gel i una setmana abans de la cursa vaig fer diversos tests i vaig participar-hi”, assenyala Faura, tot apuntant que a casa seva sempre els han agradat les competicions de motor. “Des de petit anàvem a veure ral·lis o curses amb els pares, circumstància que em va fer tenir aquesta estima pel motor.”