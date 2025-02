Reinventar-se per triomfar

Diuen que, quan es tanca una porta, s’obre una finestra i la història de l’Oriol Pi n’és una bona mostra. Amb només sis anys, la seva passió per la moto el va portar a ser una de les grans promeses del trial a Andorra, però, amb el temps, les lesions el van obligar a plantejar-se un altre escenari.

“Fins als 20 anys vaig estar corrent en moto”, explica el jove, nascut a la Seu però resident a Sant Julià de Lòria. “A mesura que anava pujant de nivell vaig patir moltes lesions, fins que en una d’aquestes em vaig quedar en cadira de rodes durant un temps”, afirma l’Oriol. Un contratemps que podria haver-li fet perdre la passió per l’esport, però lluny d’això ho va aprofitar per fer un “necessari” canvi d’aires.

“Vaig començar a agafar la bici per fer la recuperació, sense cap pretensió, i em va agradar, vaig provar de competir i així ha sigut fins ara”, reconeix el ciclista de cross-country.

Tot i que l’Oriol va dirigir un equip femení de trial, ha decidit “prioritzar moltes coses” i centrar-se únicament en el cross-country, conscient que “ja no em queden gaires cartutxos més”. “Si et vols fer un nom en aquest esport has de tirar cap a la disciplina olímpica, que és on hi ha més nivell”, comenta. A més, competir en aquesta modalitat podria permetre-li participar en uns Jocs Olímpics, una fita que “seria un somni, ho intentarem al màxim”. Per això, Pi ha decidit canviar d’equip de treball, per “professionalitzar-se”. “He canviat d’entrenador, perquè fins ara entrenàvem de manera molt continuista i necessitava nous estímuls”, argumenta per explicar la seva decisió.

L’antic seleccionador d’esquí de fons a Andorra Joan Erola és el nou guia de l’Oriol, un home que ha treballat amb grans noms, com ara Gina del Rio o Irineu Esteve. “Ara estem acumulant moltes hores i fem moltes sessions conjuntes, és un treball de tu a tu”, explica el lauredià de 25 anys, que entrena unes 25 hores per setmana, amb doble sessió: gimnàs al matí i bicicleta a la tarda. “La idea de treballar amb en Joan és que hi ha molta similitud entre el cross-country i l’esquí de fons”, destaca l’Oriol, que assegura que “el format de carrera i estímuls són els mateixos”.

El ciclista sap que ha de continuar pedalant cap endavant si vol assolir l’objectiu d’apropar-se “als més grans”, en una carrera en la qual ha hagut de reinventar-se per triomfar.