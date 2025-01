Una veu versàtil i ambiciosa

Verificat per

Obrir-se camí en l’activitat musical no és fàcil, però amb només 17 anys Ian Moya ja ha demostrat una maduresa i una ambició que transcendeixen la seva edat. La passió per cantar se li va despertar de ben petit, en un lloc que ell mateix considera decisiu: el Cor de Rock d’Encamp. “Aquesta va ser la porta que em va permetre entrar de ple al món de la música”, explica.

Gràcies al mestratge de Jordi Porta i Gil Blasi, l’Ian va convertir-se de seguida en un integrant destacat de la formació. “Vaig començar com a membre del cor, però ben aviat ja vaig poder ser solista”, ressalta aquest alumne de segon de batxillerat, que té una participació destacada al videoclip I want to sing.

El cor encampadà, doncs, va marcar el punt de partida d’una evolució que ha portat el jove cantant a experimentar amb diversos estils, des del pop fins al rhythm & blues o el rock. “M’agrada molt experimentar”, reconeix, tot i que dins aquesta versatilitat, on se sent més còmode “és amb el pop”.

En el seu camí, Moya també ha format part del grup Iridia, una etapa que considera clau abans d’iniciar el seu projecte en solitari. “Ara em dedico a escriure les meves cançons i a buscar productor. El meu objectiu és treballar com a solista.” De moment, ha pogut prendre part en alguns esdeveniments al país com, per exemple, la prèvia del partit entre el MoraBanc i La Laguna Tenerife, el 28 de desembre passat, en què va interpretar l’himne andorrà.

Fora de les nostres fronteres, Moya ha participat en el càsting de diversos programes televisius, com ara Eufòria, La Voz Kids o Factor X, experiències que, tot i la seva exigència, li han aportat un gran aprenentatge. “Anava amb una mica de por, perquè aquests processos de selecció són molt durs”, afirma. Finalment, l’experiència va ser força positiva. “Vaig arribar fins a les últimes fases, i vaig conèixer professionals i gent de la indústria”. Ara ho tornarà a provar amb Eufòria: vol participar en el pròxim càsting, al final d’aquest mateix any.

De cara al futur, el jove cantant té clar el seu camí: “L’any que ve tinc pensat entrar al curs de preparació del Taller de Músics.” Mentrestant, continua treballant en les seves composicions i aprofitant les xarxes socials com “una eina essencial de difusió”.