Autenticitat a cada nota

Amb 20 anys, Bernat Torra ja ha aconseguit fer-se un lloc significatiu dins el panorama musical andorrà, tant amb projectes en solitari –incloent composicions per a espectacles i exposicions–, com al costat del seu amic Cerni Casamajor, amb qui el 2022 va formar el grup Isolda.

La seva passió per la música ve des de ben jove, quan va aprendre a tocar instruments com el piano, la trompeta o la guitarra. Tanmateix, no sempre ha tingut clar si seguir aquest camí. “Al batxillerat no sabia si decantar-me per la música o per alguna carrera científica”, explica.

Finalment, va optar pel grau en Producció Musical que ofereix l’escola ENTI-UB, i que cursa al costat de Casamajor. Si tot va bé, finalitzarà la carrera aquest any. “Vaig trobar que aquesta formació encaixava amb les meves inquietuds, perquè no ens limitem només a la música, sinó que toquem molts àmbits, des de física del so fins a màrqueting”, afirma.

El desembre passat, Torra va llançar el primer disc en solitari, sky<3, sota el nom artístic berni2004. Igual que amb Isolda, ha optat per la l’autoproducció. “Aquesta fórmula et dona molt de marge creatiu, perquè estàs lliure de condicionants externs”, ressalta. “Tens molt més control sobre totes les fases del procés.”

De fet, el jove és un ferm defensor del do it yourself musical. “Avui dia, amb un ordinador, uns cascos i un micròfon pots aconseguir un so d’estudi força professional. Fins i tot es poden fer coses amb un telèfon mòbil”, comenta.

Tot i que reconeix que no és fàcil, el seu objectiu és poder dedicar-se professionalment a la música. De moment, ja ha participat en diversos projectes artístics al país. L’any passat va compondre la música original per a l’adaptació de Macbeth, de William Shakespeare, una producció conjunta de la Jove Companyia Nacional de Teatre (Jocand) i la Jove Companyia Nacional de Dansa (JO Dansa). Anteriorment, ja havia col·laborat amb JO Dansa en la creació musical de l’espectacle Somiatruites. Aquestes experiències li han permès “entendre la relació entre so, moviment i narrativa teatral”.

A més, Torra ha estat seleccionat pel Museu Carmen Thyssen, al costat d’altres músics andorrans, per crear peces inspirades en les obres de la pròxima exposició, Vincles, dedicada a Modest Cuixart. Una oportunitat única per continuar explorant la relació entre disciplines artístiques.