Viure per la literatura

Mentre es prepara per finalitzar els estudis de batxillerat a l’Escola andorrana, Stanies Vea Uclaray ha trobat en l’escriptura un veritable canal d’expressió artística i filosòfica. Ho ha demostrat recentment proclamant-se guanyador, en categoria juvenil, del XV Premi de narrativa fantàstica i de terror d’Encamp. El relat amb el qual es va presentar, Chk Chk Boom, s’inspira en la lletra de la cançó del mateix títol d’Stray Kids i narra una angoixant fugida.

“En realitat m’agraden tots els gèneres literaris”, confessa aquest jove de 17 anys, si bé és cert que el terror i la fantasia són els que més l’han captivat darrerament. De fet, l’any passat ja va guanyar el tercer premi del certamen encampadà amb Cavall Celíac. “En aquella ocasió em vaig inspirar en un somni que havia tingut per crear la narració”, mentre que aquest any “la idea va sorgir d’una manera més espontània”, explica.

L’Stanies dedica hores a deixar volar la imaginació i plasmar les idees que considera més interessants sobre el paper. “No faig activitats extraescolars i això em dona molt de temps per escriure. Sempre em venen moltes coses al cap i si m’agraden les poso per escrit”, assegura.

Així, l’escriptura forma part del seu dia a dia, també fora de l’àmbit de la ficció: des de portar un diari personal fins a col·laborar habitualment amb la revista digital de l’escola. Fins i tot als exàmens escriu “molt més del compte”, reconeix. “És així com millor m’expresso.”

Quan no escriu, l’Stanies llegeix. Entre els seus autors preferits hi ha John Green, de qui admira la capacitat “per construir històries sobre l’amor i sobre la vida”. Actualment, està descobrint l’obra de la sud-coreana Han Kang, guanyadora recent del Premi Nobel de Literatura. “Em fascinen les seves reflexions sobre l’experiència humana”, subratlla.

L’autor lamenta que, en plena era de la digitalització, els joves d’avui no estiguin gaire interessats per la lectura. “Sovint es queden només amb el que han llegit per obligació a l’escola i no segueixen aquesta afició”, apunta. En tot cas, ell té molt clar que el seu futur passa per la literatura. “Un dels meus somnis és publicar una novel·la o un llibre de relats.” Abans, però, haurà de triar quina carrera cursar a partir de l’any que ve. “Estic entre Humanitats, Sociologia, Antropologia o Història.”