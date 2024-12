La música és la seva passió

Publicat per Zaida Borrell Verificat per Creat: Actualitzat:

Marta Argemí, de 21 anys, va començar al món de la música tocant la bateria en una escola d’Escaldes. Sempre ha estat vinculada a aquest àmbit per pura passió. Més endavant va decidir apuntar-se a cant i va descobrir que també era una branca en la qual estava interessada. La seva professora actual es diu Marianela i passa temps amb ella perquè l’ajudi a millorar la tècnica vocal. “En aquesta escola hi ha molts bons professionals i gràcies a ells puc compartir la meva passió, que és la música”, assegura. Ara s’està preparant per a un examen de grau de cant.

Fins al moment ha pogut actuar a diversos llocs amb l’Escola de Música. De fet, cada final de curs fan un concert a l’Auditori, a Ordino, i s’ajunten tots, cadascú amb el seu instrument, i entre tots preparen una cançó conjunta que realitzen durant el curs. Amb l’escola també han actuat al Hard Rock passada la pandèmia de la covid. “A títol personal, vaig fer un concert a La Fada Ignorant i vaig fer d’acompanyant en un concert que es va realitzar a Canillo ja fa cert temps”, explica. Li agrada cantar pop, principalment, i interpretar Billie Eilish.

Pel que fa als estudis, està acabant de cursar el grau superior de Màrqueting, tot i que amb 18 anys tampoc tenia gaire clar què era el que volia fer i ho va escollir una mica per descart. Enmig va fer una parada per estudiar producció musical a Barcelona, un curs d’un any. La seva intenció és acabar treballant al país, d’on és originària. Quan torni a Andorra després d’acabar el grau vol continuar cursant estudis de música, que és “el que més feliç em fa”, diu. En un futur vol fer alguna cosa relacionada amb l’àmbit musical, però també vol seguir estudiant i formant-se en cant. A la música és molt important tenir una presència a les xarxes i saber moure’s. “M’agradaria poder acabar arribant al públic com una artista”, diu la cantant.

Té molts amics, amb els quals comparteix gustos musicals similars, i això la va acabar influenciant per descobrir el que la música pot oferir. A més, “vaig descobrir que tenia facilitat pel solfeig, tot i que encara en segueixo estudiant perquè és molt complicat”. La seva cosina s’ha graduat a l’Esmuc en piano i també ha sigut una gran inspiració per a ella pel que fa a continuar en termes d’educació musical. Li agradaria compartir escenari amb Enya Pereira. De fet, ja han començat a fer coses juntes.