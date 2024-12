El judo "aporta valors"

Publicat per Zaida Borrell Verificat per Creat: Actualitzat:

La Isona Cerro Güell és judoka i té 17 anys. Va començar a fer judo amb quatre anys perquè els seus pares la van apuntar a fer entrenaments extraescolars i va descobrir que li agradava. “Llavors vaig decidir continuar i actualment segueixo entrenant-me”, comenta. Li agradaria continuar per aquest camí i arribar a poder fer competicions d’alt nivell, com els Campionats d’Europa sènior o els Campionats del món.

Els seus entrenaments són variats, els dilluns, dimecres i divendres fa entrenament de judo normal, combats i tècnica. Dimarts i dijous fa entrenaments físics i dijous també fa entrenament de Ne-Waza, un terme de les arts marcials japoneses, utilitzat sobretot al judo, que designa l’acció de lluitar un a un al nivell del sòl, generalment fent ús de luxacions articulars, grappling o agafades, submissions i estrangulacions. “La part que més m’agrada d’aquest esport és la companyonia que hi ha, perquè tot i ser un esport en què la competició és individual, als companys els necessites sempre per entrenar”, assegura la judoka.

El passat 23 de novembre l’equip de Fandjudo va participar en el Rànquing de Catalunya Júnior, primera competició classificatòria per al campionat d’Espanya de la categoria. Cerro va guanyar la medalla de plata en la categoria de -78kg, amb dues victòries i perdent el combat final per immobilització. “Aquesta competició és esglaonada, ara s’ha fet a Catalunya, després es farà la competició d’un sector del campionat d’Espanya per comunitats, i si fas bon resultat en aquesta ja passes al Campionat d’Espanya, que és on competeixen totes les comunitats del país”, explica la judoka.

El judo li aporta molts valors a la jove, entre els quals “tenir actitud, constància i disciplina”, destaca que són els aspectes que la fan arribar als seus objectius, als reptes que es marca. Actualment està cursant segon de Batxillerat científic a l’Escola Andorrana de la Margineda. Encara no té gaire clar el que vol fer en un futur però assegura que s’encaminaria a estudiar una enginyeria. La seva opció principal seria cursar els estudis a Catalunya. De cara al futur laboral té clar que no vol estar en un despatx sinó que es veu més gestionant projectes a l’exterior.