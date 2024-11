La música com a inspiració

Publicat per Jordi Solé Verificat per Creat: Actualitzat:

La música sempre ha estat una font d’inspiració per a Júlia Saura. “Sempre he volgut fer música i des dels sis anys que n’estudio”, comenta la jove de 23 anys, tot recordant que van ser els pares els que la van apuntar, juntament amb el seu germà, a l’Escola de Música d’Ordino. “Amb 12 anys vaig canviar d’escola per estudiar piano i cant. Durant l’època universitària, a part de cursar el grau en educació primària, vaig estudiar música a l’Escola Moderna de Girona, i una vegada vaig finalitzar la carrera vaig apuntar-me al Taller de Músics de Barcelona, on l’any vinent finalitzaré el títol en songwriting [composició de cançons]”, explica Saura.

La cantant actua amb el nom artístic de Júlia Sart: “Buscava un nom artístic i no sabia com fer-lo, així que vaig pensar a jugar amb el meu nom. Em dic Júlia Saura Fort, i vaig decidir ajuntar les lletres Sa de Saura i les lletres rt de Fort i formar el nom de Sart”, explica la jove.

Fins ara compta amb tres cançons publicades, però Sart està treballant amb el seu amic i productor, Lluc Colomer, per produir set nous singles. “La intenció és fer un projecte sola que es desenvoluparia a Andorra, en què cantaria versions i en acústic, i un altre amb en Lluc, que desenvoluparíem a Catalunya, en què interpretaria cançons pròpies”, explica la cantant, tot apuntant que la seva il·lusió és poder desenvolupar la carrera musical al Principat. “M’agradaria que em tinguessin en compte per fer actuacions al meu país. Però també vull actuar a Catalunya i a Espanya.”

Compondre no és feina fàcil, remarca Saura, que comenta que per crear un tema, “primer em poso al piano i busco els acords, i quan trobo la tonalitat que m’agrada, després començo a posar-hi la melodia”. La cantant explica que la lletra és l’últim que fa. “A vegades em surt la lletra ràpidament, com va ser el cas de l’última cançó, Espines, que vaig compondre en dues tardes, però quan no estic inspirada puc tardar setmanes.” Saura a les seves cançons parla, i parlarà, de la vida en general, però abans tractaven sobre l’amor i les ruptures. “Però jo mai havia patit cap ruptura”, explica estranyada la cantant. “Ara escric amb més consciència i parlo de la vida, de com creixem i del canvi que fem”, remarca.