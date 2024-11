Passió pel cinema envers les dones

Publicat per Zaida Borrell Verificat per Creat: Actualitzat:

Ja des de petita li apassiona el món de la càmera, quan marxava de vacances amb els pares sempre era l’encarregada de fer les fotografies familiars. Quan ja es va fer més gran tenia la necessitat de comunicar i va estudiar un grau superior de cinematografia. En aquest va aprendre producció, guió, direcció d’actors, fotografia i so, entre d’altres. Es va especialitzar en producció i això li ha permès entendre les necessitats de cada departament i explicar el que vol amb cada escena que dirigeix. “Fa 10 anys vaig guanyar un premi sobre la multiculturalitat a Andorra i és quan vaig començar a dedicar-m’hi semiprofessionalment”, comenta la jove. En el moment en què va entrar al món professional es va començar a descobrir com a dona i com a cineasta i amb els estudis finalizats es va especialitzar a explicar històries de dones.

“Llavors va néixer Mariana, el curt que ha marcat un abans i un després a la meva carrera”, afirma. Se sent còmoda explicant històries de dones i sent que ho vol fer i estar trobant molt bon feedback del seu film després de tants anys. “La meva intenció és mostrar el curt a empreses i treballadors perquè explica la història d’un abús sexual en un entorn laboral”. La seva proximitat amb el món de les dones li ve després de ser víctima d’abús, assegura. Viure aquesta situació li va donar força per parlar i mostrar mitjançant el cinema com moltes dones han de passar per situacions molt desagradables al llarg de la seva vida. I moltes no tenen valor per fer-ho públic.

A més, està fent la seva primera pel·lícula, que es titula Les dones de gel. Fa temps que té la idea al cap però per desenvolupar-la i fer el guió ha trigat uns quants mesos perquè no es dedica al 100% al cinema. “Tracta sobre el segon negoci més rendible del món que és el tràfic de persones, i està centrat en cinc dones que són obligades a prostituir-se”, indica.

La setmana passada va estar fent una estada a Faberllull treballant en el guió. Mitjançant un procés de selecció segons artista i projecte que organitza el ministeri de Cultura, els artistes selecionats estan envoltats de natura i tenen un espai per poder-hi treballar. “Faberllull fa una crida perquè més artistes d’Andorra vinguin a passar l’estada a Olot i puguin aprofitar aquesta gran iniciativa”.