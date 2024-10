Que no s’aturi la música

Publicat per Jorge Enríquez Sánchez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Alba Sánchez és el perfecte exemple d’una persona polifacètica i d’una vida, encara curta, el motor de la qual és la música. Nascuda a Escaldes, amb 18 anys, la jove ballarina i cantant té molt clars els seus objectius. “Estic totalment dedicada al ball i a tot el que siguin arts escèniques, des de sempre m’he volgut dedicar al món de l’art”, explica l’Alba des de Badalona, on, precisament estudia una formació privada a una escola de danses. Coneguda com a ballarina, la passió de l’Alba per la música va arribar ben aviat, però com a cantant “canto des que soc petita, la dansa va aparèixer una mica més tard, quan era una mica més gran”.

“El ball va aparèixer de casualitat, mai havia ballat”, comença exposant la jove andorrana sobre com la dansa va arribar a la seva vida. “Amb 11 anys uns amics de la meva germana, vinculats amb una escola de dansa van fer una masterclass gratuïta. Vaig descobrir un nou món i en aquell moment vaig saber que això era el que volia fer”, assegura l’Alba, que des d’aleshores no ha parat de formar-se per poder assolir els seus objectius de futur. El ball i la música són molt més que una simple afició, tant és així que no només s’hi vol dedicar, sinó que per ella “és una espècie de salvavides, és una sensació que no he sentit en cap altre àmbit i em fa molt feliç”. Per això “no m’imagino a un altre lloc que no sigui damunt d’un escenari”.

L’ambició de la jove, amb residència a Encamp, no té límits i li agradaria “poder combinar la música i el ball”. Per això sap que ha de continuar formant-se i el seu pas pel conegut programa, Eufòria, reconeix, “em va fer madurar”. “Va ser una experiència molt llarga i dura, però vaig aprendre moltes coses, abans infravalorava el tema de la formació, ara que ho estic fent m’adono del valor que té i es nota molt la diferència”, comenta. Entrena 5 hores de dilluns a divendres i “de vegades faig alguna classe més pel meu compte a les tardes”, a més, els dissabtes també balla amb un grup de competició.

De moment, no només es forma en dansa, també “tinc la ment posada en compondre” i en un temps no molt llunyà “ens estrenarem amb alguna cançó”. A més, entre cella i cella té l’objectiu d’entrar al càsting d’OT, aquest estiu, i “si surt algun altre, també, per provar sort”. El que està clar és que el que l’Alba vol és que mai s’aturi la música.