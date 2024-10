Un èxit musical inesperat

Publicat per Jorge Enríquez Sánchez Verificat per Creat: Actualitzat:

Per a molts el treball de fi de grau (TFG) es converteix en una feina imposada i feixuga que tothom es vol treure de sobre. Però l’Óscar Pichel ha gaudit convertint una tasca acadèmica en música per a les orelles del tribunal, mai millor dit. I és que el que havia de ser un TFG de la carrera de comunicació audiovisual s’ha convertit en un gran èxit per a ell i el seu company Joan Beltri, que van decidir compondre un àlbum musical i penjar-lo a Spotify. Mai s’haurien imaginat que el que va començar com un tràmit per acabar de cursar els estudis es convertís en un gran èxit per a ells.

Lluny de seguir la tendència d’aquests tipus de treball, on la majoria presenta curtmetratges, l’Óscar va veure “una petita porta oberta a la música, perquè era un projecte que ens interessava i que mai s’havia fet”. En Joan i l’Óscar van unir habilitats, el primer en matèria de producció i l’altre amb la guitarra i les lletres, per formar el grup Faena, d’estil indie pop. “Estem molt orgullosos que hagi sortit una cosa tan artística, el fet de ser un treball acadèmic ens ha ajudat a fer-ho molt consistent i narratiu, a buscar un concepte darrere de l’àlbum i de totes les lletres.” El projecte va tenir tan bona rebuda que “ens van animar a seguir i a donar a conèixer el treball, la universitat ens va oferir presentar-la davant un claustre format per personalitats de la indústria, però marxava a Irlanda i no hi vam poder assistir”.

Ara el jove de Santa Coloma es troba cursant un màster en documentals, a la qual cosa es vol dedicar, però amb 23 anys continua mirant de reüll la possibilitat de viure de la música, ja que reconeix que “sento que estem obrint portes, la música en català té molta trajectòria”. Veient la bona rebuda que ha tingut l’àlbum no descarta la possibilitat que “si això funciona sigui una sortida”, però tocant de peus a terra i sense deixar de banda l’aspiració de convertir-se en documentalista, perquè per a ell tant en la música com en el tema documental “a Andorra encara hi ha molta feina per fer”.

Els estudis de grau i l’àlbum han obert un nou món per a l’Óscar, que portava “anys sense tenir clar cap a on vaig”. La música “no era una cosa a la qual em pensés dedicar, però gràcies a això m’hi he pogut dedicar molt més del que havia fet fins ara”. El futur de Faena és clar, seguirà en actiu, perquè l’Óscar aposta per tornar l’any que ve a Barcelona i gravar un nou àlbum.