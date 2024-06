La muntanya com a estil de vida

El Mundial d’atletisme de muntanya que tindrà lloc del 13 al 15 de setembre a Canfranc, Osca, compatarà amb la presència d’un andorrà, el jove atleta Marc Gasa, de 26 anys i resident a Andorra la Vella. Amb 14 anys, recorda en Marc, amb un amic del poble i el pare es van apuntar a una cursa vertical que li va canviar la vida. A partir d’allà va iniciar una trajectòria amb desenes de curses professionals a l’esquena i diversos podis. L’última gran fita va ser el maig passat, quan es va adjudicar la cinquena posició a la Skyrace Trencacims, prova que puntua tant per a l’Skyrunner National Series com per a la Copa d’Espanya.

Per aconseguir les metes, en Marc es lleva cada dia a les 5.50 hores per anar a entrenar durant una hora a la muntanya. Tot seguit esmorza i se’n va cap a la Seu d’Urgell, on treballa als jutjats de nou a quatre de la tarda, i un cop acabada la jornada torna a la muntanya a entrenar. “A la tarda entreno entre una hora i mitja i tres hores, i cada dia intento variar la ruta.” En Marc, però, diu que malauradament no té temps per fer res més. Els caps de setmana marxa al poble familiar, la Pobla de Segur, i aprofita per desconnectar i agafar forces per encarar la setmana.

“Ara mateix m’estic recuperant d’una lesió, però confio d’arribar bé per al Mundial”, confessa el jove. La lesió que el manté apartat de la muntanya és una inflamació al tendó de l’abductor, però en Marc no està desanimat i espera poder tornar a entrenar-se amb normalitat d’aquí a poc temps. De moment fa bicicleta i entrenaments de força, que l’ajuden a mantenir-se en forma. En aquest sentit, en Marc lamenta que, tot i tenir una beca de servei del Govern, aquesta no li cobreixi totes les necessitats perquè no està assegurat a la CASS. “La beca de servei m’inclou el nutricionista i el psicòleg, que em van molt bé, però no m’inclou ni el metge ni el fisioterapeuta, que en el moment en què em trobo m’ajudarien molt”, reclama l’esportista.

El que més el motiva és la forma d’entrenar-se per a les curses i la mateixa competició. “A un noi o noia que vulgui començar en el món de les curses de muntanya li recomano que li agradi el que fa i que ho gaudeixi com ho faig jo.” Tot i la lesió que el manté apartat de les competicions en aquests moments, en Marc té la intenció de seguir donant guerra dalt de les muntanyes durant molts anys més.