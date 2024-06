Lluitar per la creació d’art

Carla Solsona té quinze anys i està cursant seconde al Lycée Comte de Foix. Ha guanyat recentment la desena edició del Concurs de curtmetratges RECcrea amb Escapatòria, juntament amb Eden Font i Lea Santuré, del mateix centre educatiu. La iniciativa per presentar-se a aquest projecte la va tenir la seva professora de català, que va donar les pautes als seus alumnes i els va dir que havien de fer el curtmetratge, però que no tothom el podria presentar.

La Carla assegura que a part de la petició de la professora es va presentar al concurs perquè era una cosa que volia fer des de feia temps, ja que li agrada el cinema i volia provar l’experiència. L’afició al cinema li ve de casa, ja que els pares són uns apassionats d’aquest món i l’hi han inculcat des de petita. El curt Escapatòria dura vuit minuts i tracta sobre la vida d’una jove artista. Els pares de la protagonista no volen que es dediqui al món de l’art perquè pensen que els artistes tenen un món molt limitat i no poden arribar lluny. En definitiva, no recolzen la seva il·lusió. Les actrius protagonistes de la producció són Eden Font i Lea Santuré, i Carla Solsona s’ha encarregat de gravar la filmació i de fer l’storyboard (dibuixar tots els plans de la història).

La jove vol cridar a la reflexió amb el tema que aborda a Escapatòria. “Hem plasmat que hi ha gent que té somnis, però la gent del seu voltant no els ajuda i no acaben complint l’objectiu perquè els altres no creuen en aquell projecte”, perquè afirma que així és com se senten alguns companys de classe. I afegeix que “aquesta situació es dona sobretot quan els nens es volen dedicar a alguna cosa relacionada amb el món de les arts, siguin plàstiques o escèniques”.

“A mi també m’agrada molt dibuixar des de petita, és una altra de les meves aficions”, explica l’alumna. Ella ha tingut més sort, ja que els pares sí que li donen suport en tot el que li agrada i el que vol fer en el futur. Ella sempre havia tingut clar que dibuixar era el que acabaria fent quan fos gran, però després de fer el curtmetratge per al certamen se li ha despertat la curiositat de ser realitzadora o directora artística. Tot i això, encara no ho té gens clar. El que sí que pot confirmar és que vol estar relacionada amb el món artístic quan sigui adulta.

Les tres joves estan molt contentes d’haver guanyat. “Hem treballat moltíssim durant tres mesos”, destaca l’adolescent.