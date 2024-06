La complicitat del foc

El ritual s’inicia diumenge al matí al fons de la vall d’Incles. L’activitat ha congregat més de cent participants, però només són quatre els candidats que es disputen el càrrec de fallaire major i representen les parròquies de Sant Julià, Escaldes, Ordino i Andorra la Vella. La gresca acompanya tot el joc de pistes i arriba al clímax quan un dels equips reclama la seva victòria. Han trobat la clau d’or, tot posant el punt final al joc de pistes de la recerca de l’argolla de Fontargent.

Enguany, ha estat l’equip de Sant Julià de Lòria, capitanejat per Marco Castro, el que ha aconseguit realitzar la proesa, i així és com Castro és designat fallaire major de les Valls d’Andorra del 2024. Com ja és tradició, la investidura es produirà la nit de Sant Joan, a la plaça del Consell General, quan Gerard Remolins, el fallaire anterior, li traspassi la capa vermella.

Marco Castro té 21 anys, però participa en el col·lectiu de fallaires des que tenia 10 anys, quan va quedar bocabadat en veure la celebració del solstici d’hivern que abans es feia a Sant Julià, “el 24 de desembre baixaven des d’Aixirivall fins a Sant Julià fent rodar les falles”. Des de llavors ha anat vinculant la seva vida amb aquesta tradició, “primer vaig ser fallaire de llum”, recorda Castro, “amb setze anys ja em vaig fer fallaire de foc i ara fallaire major”. I, per què? Diu que no hi ha res com l’emoció d’estar enlairant el foc “i veure com tothom et mira amb un somriure a la cara. A la gent li agrada molt perquè és molt maco i alhora és molt maco veure com a la gent li agrada”.

En el dia a dia, Castro treballa a l’Andorra Camper, en un taller on “ens encarreguem de fer els sostres elevables, segones bateries i les instal·lacions en general per fer una furgo camper”. De fet, havia estudiat d’auxiliar d’infermeria, però aquesta feina és més acord amb la seva necessitat de manipular materials i el seu desig d’inventar. “He trobat la feina que més m’agrada de totes”, afirma. Tot i així, per Castro, participar en el teixit col·lectiu que ofereixen les associacions de Sant Julià enriqueix la seva vida i li aporta una nova dimensió, “puc desconnectar dels problemes”, afirma, a més de tenir lligams estrets amb els altres membres. Això l’ha dut a formar part també d’entitats com l’Esbart Lauredià, la colla gegantera i la colla laurediana. “Sempre que el cos m’ho permeti ho continuaré fent”, afirma.