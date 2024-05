La creativitat de la robòtica

Si les consignes del repte són exactament iguals per a tots els participants, les solucions responen a la singularitat de cadascun d’ells. Això és el que més ha sorprès Marc Sánchez, estudiant de segon de batxillerat del col·legi Sant Ermengol, que enguany ha participat amb el seu equip al mundial de robòtica Vex Robòtics Competition celebrat a Dallas, als Estats Units, a final d’abril i principi del mes de maig.

“Vam afrontar el campionat amb l’afany d’aprendre més que el de competir”, afirma Sánchez, que va quedar encisat per les diferents opcions que plantejaven equips de tot el món per resoldre el mateix problema. El seu equip va poder accedir a la segona fase del concurs després de guanyar la competició nacional del 12 de maig. El repte tenia el format d’un joc i els participants havien d’aconseguir que el seu robot col·loqués unes pilotes triangulars a dues porteries, amb una puntuació extra si el robot aconseguia elevar-se sobre les seves barres laterals.

L’equip andorrà, format per quatre estudiants de diferents centres educatius, es va organitzar de manera que cadascú capitanegés una de les quatre tasques principals del projecte: la construcció del robot, la programació, la conducció i el llibre d’enginyeria. Sánchez es va centrar en la programació i a assegurar que el comandament executés la funció desitjada en els mecanismes creats. Segons Sánchez, la complexitat s’incrementava quan més precisa havia de ser la funció, per exemple “els graus exactes del gir del motor”, o en realitzar la programació del joystick, molt més dificultosa que la dels botons, en haver de sincronitzar el moviment amb un rang de velocitat entre el 0 i el 100. Així de preparats van arribar al mundial, on van acabar en el rang mitjà. “Vam igualar els resultats assolits per Andorra en edicions anteriors”, puntualitza Sánchez, afegint que “és difícil competir” principalment perquè hi ha equips dels Estats Units i de la Xina que segueixen un programa amb moltes hores de dedicació.

Finalitzada l’experiència, Marc Sánchez, vol encaminar el futur cap a la intel·ligència artificial aplicada a l’àmbit de les finances. Actualment, estudia el batxillerat tecnològic i té la mirada posada en les universitats de Catalunya, UPC o UAB. El que més el sedueix és la idea de treballar en un camp innovador capaç de dotar les màquines de certa autonomia i capacitat d’aprenentatge.