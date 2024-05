Dedicar-se a la gran pantalla és tot un repte. En Jan Martí ho té clar: “S’ha de començar per avall.” Té 23 anys i la seva passió és el cinema. És graduat en Cinematografia a l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) i actualment hi està cursant un màster en Guió. Recentment, va ser membre del jurat Carnet Jove al Festivall Ull Nu, juntament amb la Cristina i l’Andrea, i va haver de visionar 24 curtmetratges per escollir-ne un de guanyador. “Va ser una oportunitat de formar part del cinema des d’un punt de vista professional i poder-ho viure des de dins és increïble”, afirma el jove.

Feia anys que en Jan seguia el festival, tot i que mai havia format part de l’equip. A través dels amics va ser com va descobrir la vacant “i no m’ho vaig pensar dues vegades”. Després de passar una prova, va ser un dels tres escollits. Per a ell, el més important era forjar una opinió constructiva i contraposar-la amb la de les companyes. “Exercir de jurat fa que la teva veu i opinió prenguin rellevància”, diu fent referència als coneixements que va haver de posar en pràctica per mirar sota l’ull crític la vintena d’obres. Entre d’altres criteris, destaca la tècnica de rodatge, la cohesió del diàleg i la força del missatge: “Mires, prens notes i comentes.” Pel que fa al consens, no va suposar cap complicació a l’hora de deliberar, però en Jan confessa que els finalistes van causar debat: “Vam filar prim i ressaltar les nostres eines de persuasió.” Finalment, el curtmetratge Les més grans va endur-se el premi.

Va ser durant la infància quan va començar a despertar l’interès cap al setè art. En Jan explica que a casa miren moltes pel·lícules i que sempre han freqüentat les sales de cine. De fet, reconeix que el cinema “em recorda un moment familiar”. Els seus referents són Christopher Nolan o Tim Burton “i seria un somni seguir els seus passos”, comenta. Actualment, té a les seves mans diversos projectes. Presentarà al juny a Barcelona una obra teatral en la qual ha participat en el guió i la direcció, i està en procés de confeccionar una sèrie televisiva, així com un llargmetratge. Considera que està ara per ara en un punt “molt inicial” de la seva carrera “i no puc esperar a dedicar-m’hi plenament”. Té clar que ha de finalitzar l’etapa formativa i vol perseguir el seu somni a Andorra, a Barcelona o a Madrid, i no descarta travessar altres fronteres per aconseguir-lo.