El piano com a company de vida

Martí Sansa va guanyar el primer premi en la categoria base al Concurs Cambra Romànica, que es va celebrar fa dues setmanes a Canillo. Ho va fer juntament amb el seu company, en Joel, amb qui forma Melòdic Duo. “No estava nerviós, realment em sentia preparat.” Així resumeix el seu pas pel certamen. “Feia dos anys que volíem presentar-nos-hi. Hem practicat molt i ara era el moment de fer-ho.” Els dos joves, de 15 i 14 anys, respectivament, van interpretar al piano La Petite Suite, de Debussy, i Fantasia en fa menor, de Schubert.

En Martí va començar a interessar-se pel piano amb 10 anys, després d’una proposta de la mare d’assistir a classes de música per eixamplar la cultura. Ell i el seu germà bessó, en Sergi, s’hi van apuntar. Des de llavors estudia a l’Institut de Música d’Andorra la Vella i ja apunta cap al sisè any del títol de grau mitjà amb coneixements de piano i de violoncel. “Estic encantat de formar part de l’acadèmia. Ho agraeixo a la família i als professors, que em van donar suport des del primer dia”, confessa.

El que més practica és música clàssica. Des d’autors barrocs, com Bach, passant també per Mozart, Chopin i Beethoven, fins a artistes més contemporanis. Justament, freqüenta les classes de Tecles modernes, sessions centrades a l’entrenament de cançons més actuals. “Ambdós estils m’agraden i comporten el mateix resultat, que és emocionar el públic.” Damunt de l’escenari és on pot expressar l’afició a l’instrument. “Entenc la meva responsabilitat com a músic de transmetre quelcom, fer connectar els assistents amb el que estan escoltant”, precisa el jove. El piano s’ha convertit en un dels passatemps favorits per a ell. És com un company de vida, ja que li dedica entre sis i deu hores setmanals, una tasca que combina perfectament amb els estudis. Cursa quart de secundària al Lycée Comte de Foix i no es planteja abandonar la música a curt termini. Aquest estiu tornarà a unes colònies de música a Ripoll, per quart any consecutiu: “Així no perdo la pràctica, fins i tot durant els mesos de vacances.”

Sap que l’instrument l’acompanyarà sempre i ara està concentrat en el batxillerat que farà l’any que ve, en què s’especialitzarà en matemàtiques, física i economia. “Em vull dedicar als números, però no deixaré de banda el piano”, clou en Martí fent cinc cèntims de la seva època adulta.