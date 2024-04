Inquietud per aprendre

No ha estat la primera vegada que Nil Romero s’ha enfrontat al repte del Dictat Nacional i, com en aquell primer cop, ha tornat a ser el guanyador en la seva categoria. En repassar com ha anat tot, Romero explica que l’única diferència que ha notat és la llargada. Segons l’estudiant de 4t de segona ensenyança del Col·legi Janer, que té 14 anys, la prova s’ha realitzat en dues fases, i recorda que s’han hagut de presentar uns 1.500 alumnes, segons va llegir fa uns dies. En la primera fase, les escoles han d’escollir tres alumnes per classe i són aquests els que arriben a la fase final. En la segona fase, la jornada s’inicia a les 10.45 hores, enguany al Complex esportiu d’Encamp, l’any passat era al Centre de Congressos, i un cop asseguts comença la prova, que té una duració d’una hora, aproximadament. “Primer fan una lectura del text a velocitat normal, perquè et puguis fer una idea de les pauses, del ritme i la puntuació, després repeteixen la lectura a velocitat lenta perquè puguis escriure, i finalment tornen a llegir el text a velocitat normal per donar la possibilitat de repassar”, explica Romero, que detalla que la totalitat del text deu ocupar entre mig full i una pàgina. Tot i haver estat el primer en el certamen el curs passat, l’estudiant no sabia del cert si guanyaria, però sí que mantenia l’esperança “d’intentar fer-ho el millor possible”, i així, un cop més, va resultar el guanyador. En preguntar-li a què creu que és deguda aquesta facilitat, Romero addueix dos factors. El primer, tenir altes capacitats: “Acostumo a tenir més capacitat a l’hora d’absorbir coneixements”, i el segon és que ha llegit molt des de petit, “tant en català com en castellà”, puntualitza, i llavors li ve al cap un altre tret del seu caràcter: “Soc perfeccionista. M’agrada que tot quedi bonic.”

Nil Romero "S’ha de tenir coneixement de tot, com l'home renaixentista" Respecte al concurs en si, Romero troba que és una “iniciativa interessant per fomentar la llengua oficial”. Tot i això, té molt clar que el seu horitzó estarà definit per les ciències, “però s’ha de tenir coneixement de tot, com l’home renaixentista”, afirma. “M’agrada molt aprendre, saber com funcionen les coses.” Les seves capacitats van fer que a l’escola l’avancessin un curs, i de sisè de primària va passar a segon de segona ensenyança. Ara es prepara per entrar a batxillerat, amb l’aspiració de continuar estudiant a INSA, la Universitat de Tolosa, per endindar-se al món de l’aeronàutica.