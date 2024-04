L'art de convèncer comunicant

detail.info.publicated Celina Cedro / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“Sempre, des de ben petita, he tingut clar que volia estudiar medicina, però ara em plantejo estudiar dret.” Així d’intensa ha estat per a la Hanna Stasans l’experiència viscuda a la Lliga de debat, en què va fer-se amb el guardó de millor oradora. A part d’haver estat escollida delegada de la classe, fins al moment Stasans mai havia participat en una iniciativa semblant, però en sentir la proposta “d’una de les professores més estimades”, Raquel Ribo, va voler provar-ho i a través de “minilliguetes de debat” celebrades amb els companys de la classe va ser escollida entre els cinc representants del Lycée Comte de Foix per comparèixer al certamen.

La preparació es va iniciar a l’octubre, sempre sota la tutela de Ribo que es va implicar en l’equip fins i tot fora dels horaris de l’escola. Stasans remarca que es van centrar sobretot a “transmetre els arguments amb seguretat”, de manera que la comunicació no generés cap dubte a l’espectador. “La clau, sens dubte, és aconseguir comunicar i convèncer el públic a través d’arguments verídics”, afirma Stasans, i és que en el concurs no és tan important quina és la posició que s’adopti, sinó saber defensar el punt de vista. De fet, els participants preparen tant una argumentació a favor com en contra de la temàtica escollida i no és fins al moment d’iniciar el debat quan se’ls revela quina posició han de defensar. Enguany la qüestió a debatre era si la implementació de la intel·ligència artificial suposa una amenaça, i a l’equip de la Hanna Stasans els va tocar a favor. Stasans es va encarregar de realitzar la introducció i el jurat va considerar que era la millor exposició del certamen.

“Ara tinc un dilema”, insisteix Stasans. “La vivència a la Lliga de debat ha estat tan gratificant que la tornaria a fer mil cops. I per això, tot i que sempre he pensat a fer medicina i especialitzar-me en oncologia o cirurgia, no descarto fer dret, en què l’oratòria té un paper fonamental”, detalla Stasans tot reflexionant sobre la seva vocació. En tot cas, però, per a la jove estudiant l’aprenentage que he adquirit en els darrers mesos ha estat enriquidor. “L’oratòria és una disciplina aplicable a qualsevol àmbit”, afirma Stasans tot exposant la seva ambició “d’intentar ser la millor en el que faci”, sigui quina sigui la vocació.