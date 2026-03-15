Oriol Tomàs: formar part de la revolució que suposa la IA
Oriol Tomàs, informàtic
“La intel·ligència artificial ho està canviant tot, no tan sols en l’àmbit empresarial –com s’organitzen els equips de les empreses–, sinó fins i tot la perspectiva que tenim de nosaltres mateixos. Poder interactuar amb un programa i que et respongui és una autèntica revolució.” Oriol Tomàs té clar que en el futur el seu lloc ha d’estar relacionat amb la revolució que suposen les noves tecnologies, i per això està cursant estudis d’Enginyeria Informàtica a la Universitat Carlemany d’Andorra.
El jove, de 27 anys, va néixer a Andorra la Vella i va estudiar a l’escola Mare Janer i al Sant Ermengol, i tot i que primer volia fer arquitectura i filosofia, finalment s’ha decantat per la informàtica, “en què hi ha un ventall ampli de possibilitats”, explica. Actualment, està cursant assignatures tècniques, com matemàtiques, programació, electricitat, electrònica o informàtica i desenvolupament sostenible, i com a treball de final de carrera té clar que aprofundirà en alguns dels aspectes que es desprenen de la IA.
L’altre dels camps que li interessen és el de la ciberseguretat. “Al final, tothom, avui en dia, tenim moltísima informació a internet, dades personals, fotos i material sensible del qual és important tenir cura. Malgrat tot, sovint es fan transgressions i cada cop es vulneren més els drets bàsics, atemptant contra la identitat i la dignitat dels usuaris. Em sembla una àrea que està en ple desenvolupament i plena de possibilitats”, argumenta.
S’està atraient talent per consolidar l’àmbit tecnològic
I mentre estudia per fer-se amb aquest futur, Tomàs treballa en un coworking com a encarregat, i afirma que és una feina bastant dinàmica. “Tens molt tracte amb la gent, parles idiomes i sobretot aprens molt de l’ambient empresarial i emprenedor”, explica. Com a hobby curiós, destaca les incursions en el món dels models que no tothom li coneix. Ha rodat un anunci i col·labora amb Modelsy, agència de models d’Andorra, i es mostra obert a propostes i projectes relacionats amb el món de les passarel·les.
D’aquí a cinc anys el jove es veu treballant fora d’Andorra: “Entenc que el país està creixent i atraient talent per consolidar-se com a centre de tecnologies, però ara per ara per aprendre i obtenir experiència trobo que hi ha llocs amb més possibilitats, com els Estats Units o algunes zones europees punteres en tecnologia, com Dinamarca.”