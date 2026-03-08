DMG
Claudia Rodríguez: un art creat des de la sensibilitat i el caràcter
Claudia Rodríguez, cantant
Claudia Rodríguez entén la música com un vincle profund que l’ha acompanyada durant bona part de la vida. La jove, coneguda artísticament com a Cire, crea, experimenta i construeix el seu propi univers sonor des dels 15 anys, un camí que va començar entre guitarres, covers i un petit estudi improvisat a casa dels pares. El punt d’inflexió va arribar quan va començar a gravar-se pel seu compte. Aquell espai de prova i error es va convertir en un laboratori creatiu en què explorar estils –del boom bap a la rumba–, on entendre la música més enllà d’un hobby.
La seva formació musical s’ha nodrit d’influències diverses. Ha escoltat des de Fugees fins a Melendi, passant pel R&B dels anys 2000 i per veus femenines capaces de transmetre força i vulnerabilitat alhora. La combinació de sensibilitat i caràcter continua sent una de les empremtes més recognoscibles de la seva música.
L’artista expressa que l’escena urbana d’Andorra viu un moment de transformació. Observa més moviment, més artistes i una energia col·lectiva que impulsa la creació i la col·laboració.
Les seves lletres neixen sobretot de l’experiència personal. Canta des de la vivència i des de la necessitat d’expressar allò que sent. “Escric des de l’honestedat, perquè quan una cosa és autèntica, connecta”, afegeix. Les seves cançons, disponibles a plataformes com Spotify o YouTube, són una invitació a entrar en aquest univers.
Escric amb honestedat, perquè el és autèntic, connecta
La cantant concep la música com un espai en què “el personal també pot ser polític”. Per això se sent part de la tradició reivindicativa del rap dient coses que importen, encara que sigui des de l’experiència quotidiana.
Cire prepara ara un disc personal, un treball que defineix com a íntim i conceptual, i que vol que representi amb fidelitat el moment creatiu que travessa. La jove destaca el creixement de la presència femenina i el suport que ha trobat en l’escena local. Considera que la comunitat artística és clau per avançar i defensa la necessitat de construir espais compartits, amb menys ego i més col·laboració. L’èxit, per a Cire, no és només visibilitat, sinó comunitat, creixement i fidelitat al propi procés.