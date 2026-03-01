DMG
Cristina Martins: de l'escola als Jocs dels Petits Estats
Crsitina Martins, atleta
“Vaig començar en el món de l’atletisme gràcies a una cursa entre escoles que vam fer a l’institut. Em va agradar tant que li vaig dir a la mare que m’apuntés a un club.” Així explica Cristina Martins els seus inicis al món de l’esport. Amb 21 anys, ja ha guanyat una plata al Campionat de Catalunya sub 23 i dos bronzes al sub 20.
Nascuda a Portugal, va arribar a Andorra amb dos anys. “Als 14 anys em vaig apuntar al Club Atletisme Valls d’Andorra (CAVA), i tot i que el primer any em va costar, a partir del segon ja m’hi vaig posar més de valent i vaig començar a veure resultats”, apunta Martins.
Va ser en aquell segon any quan l’entrenador de l’atleta va creure convenient posar-la amb el grup de fons i mig fons. D’ençà d’aleshores, l’especialitat de Martins són els 800 metres llisos, “però també competeixo en 400 i en 1.500, tot i que aquest últim no m’agrada gaire, però em va bé per preparar-me els 800 metres”, relata.
Martins combina l’atletisme amb els estudis d’economia que cursa a Tarragona, a la Universitat Rovira i Virgili, entrenant unes sis hores per setmana. “Ara estic d’Erasmus a Salern (Itàlia) i entreno amb un grup d’atletes que vaig conèixer a les instal·lacions prop de la universitat”, explica, comentant que, com que el seu entrenador no és allà, “m’envia els exercicis per Whatsapp i jo els faig cada setmana”.
Va ser un orgull representar el país davant dels amics
Tot i ser professional, ha de pagar l’espai per entrenar, com si estigués en un gimnàs. “A Tarragona entreno a la vila olímpica i quan pujo a Andorra puc anar al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino, així com al fisioterapeuta i al psicòleg, gràcies a la beca ARA de Govern”, esmenta.
El gran rendiment la va portar a competir als Jocs dels Petits Estats d’Andorra. “Va ser un orgull representar el país davant dels amics i familiars”, recorda Martins, que comenta que “no m’esperava un estadi tan ple”.