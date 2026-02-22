DMG
Dúnia Urrea: a la conquesta d’un somni
Dúnia Urrea, composició i producció musical
No recorda un dia en què la música no sigui present en el seu dia a dia. Va començar a tocar la bateria amb només set anys, fruit de la influència del seu tiet Àlex Moldes, que tocava el baix al grup Madretomasa i de la complicitat d’uns pares que sempre li han donat suport. El camí de la música, però, no és fàcil, i en el seu cas en arribar a la cruïlla de com dirigir la carrera va tenir la sort de comptar amb el seu professor de guitarra Carles Lozano, que la va orientar cap a la producció musical.
La decisió no va ser fàcil, però no li faltava empenta i això la va portar des d’Ordino, la parròquia on va néixer, fins a cursar aquests estudis a Irlanda, i enguany amb 21 anys acabats de fer, ha arribat al darrer curs, fascinada amb Dublin, la ciutat on, segons afirma, “la música es viu a tot arreu” i no només això, sinó que ha pogut conèixer gent de tot el món, cadascú amb una riquesa que s’endurà per sempre. “Crec que he pogut fer coses que mai hauria fet, tinc moltíssima vergonya i m’hauria estat molt difícil conèixer i treballar amb tanta gent diferent. He pogut conèixer gent de Turquia, Nova York, Malàisia... persones que fan una música increïble i que tenen moltes ganes de col·laborar i emprendre projectes musicals”.
Estudiar música a Irlanda m'ha permès fer coses que no em creia capaç de fer
En l’àmbit dels estudis, Urrea ha destacat el fet d’haver pogut provar les diferents facetes de la producció, fins i tot, han estat anys en què ha pogut compondre algunes cançons. Una d’aquestes, Fake love, per aquelles casuístiques dels algoritmes, com diu ella, va acumular més de 80.000 visualitzacions en més de 50 països diferents. Després han vingut més temes com Soltarte, It’s alright o Made for you, totes dins un estil que defineix com rock, country.
El grau també li ha permès explorar àmbits més tècnics com fer mix i màsters, tot i que cada cop té més clar que on vol desenvolupar la seva carrera és en l’àrea de la composició, creant les melodies i les lletres de les cançons, o endinsant-se en el món del disseny de so de les pel·lícules, “que també em sembla interessant”, afirma. El que sembla llunyà és la tornada a casa. De moment Urrea situa el seu futur immediat al Regne Unit o Irlanda, on creu que la seva carrera tindrà una projecció més gran.