Lucas Bauer: Clàssics d’ahir i d’avui
Lucas Bauer, amant dels cotxes clàssics
Lucas Bauer -27 anys- viu al 2026, però té nostàlgia de temps passats, sobretot pel que fa als vehicles. Juntament amb el pare custodien dos models de BMW dels anys vuitanta, un 316 i un 323. El primer és d’un color vermell llampant de l’any 1981, color clàssic típic, i l’altre model, verd metàl·lic, és del 1982. Des de fa uns anys, el jove és membre de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics (AAVA) i per a ell aquests cotxes “tenen un estil propi, una essència que no es troba en els moderns”.
És una passió que, com moltes vegades passa, va començar a cultivar quan era petit, va ser un flaix: “Al pare ja li agradaven els cotxes clàssics, els remenava, els arreglava. A casa, quan era petit, tant el pare com la mare ja traginaven amb un Seat 127 i amb el mític 600.” Ara, els dos BMW que tenen “els anem arreglant amb el nostre estil, ho fem perquè ens agrada, quan tenim temps lliure”, declara Bauer.
L’AAVA al Lucas també li serveix per compartir la seva afició i per conèixer gent amb els mateixos interessos. Amb l’entitat fan gimcanes i sortides, la pròxima és una que faran, com cada any, per menjar calçots. “Anem amb tots els cotxes clàssics a menjar calçots i els aparquem davant el restaurant”, exposa el jove. Hi ha exemplars des dels anys trenta fins als noranta. També fan concentracions per Catalunya i per França.
Com a bon amant dels vehicles vintage, és un admirador empedreït del programa Joies sobre rodes, un xou que ja va per la dinovena temporada que tracta de dos anglesos que compren veritables tartanes i les converteixen en autèntiques joies. També participa en la Fira de l’automòbil que se celebra cada any al Parc Central i cada edició es dedica a una temàtica concreta: enguany eren els cotxes americans. Tampoc es perd la fira Autoretro de Barcelona, on s’exposen centenars de cotxes clàssics i que per a ell és com un paradís. Amb el seu progenitor ha fet autèntiques aventures per adquirir els dos turismes que té i sobre el BMW vermell diu que “vam anar a buscar-lo amb el pare a Portugal el 2017, era d’un particular i ens el van portar fins a Andorra”. I ara, com a bon amant dels clàssics, la seva gran aspiració és tenir-ne un de propi: “Vull un Porsche 993 dels anys vuitanta i deixar-lo com els de competició de l’època, però els recanvis costa trobar-los i són cars.”