DMG
Joan Altimir: Convicció i esforç per fer arribar el rap arreu
Joan Altimir, cantant
“Sé que faig música ara i en faré d’aquí quaranta anys”, explica Joan Altimir, conegut artísticament com Alty. Des de les improvisacions a casa seva durant l’adolescència fins a les lletres que escriu avui, el projecte musical del jove de 24 anys ha estat un camí de constància i d’exploració personal. Amb una desena de cançons publicades a plataformes com Spotify, Alty aspira a traspassar fronteres i afirma que vol que la seva música “arribi més enllà d’Andorra”.
L’artista es va apropar al rap a través de batalles de freestyle i amb 16 anys va participar en algunes batalles de rap al parc Central. L’experiència, però, li va servir sobretot per confirmar que se sentia més còmode escrivint i construint cançons. El pas definitiu cap a les lletres originals arribaria el 2019, quan va començar a treballar el rap com un projecte seriós.
Altimir gesta ara un àlbum que fa temps que elabora i afirma que la improvisació és clau en el seu procés creatiu. Moltes cançons neixen d’idees improvisades que després converteix en lletres, marcades pel seu estat d’ànim o pel seu moment vital en què es troba. “El ritme i la melodia surten improvisant, i després la cançó agafa forma”, remarca.
Vull que la meva música arribi més enllà d'Andorra
El cantant ha desenvolupat el projecte de manera independent i a través de contactes indirectes va començar a col·laborar amb un productor amb qui treballa de manera estable des de fa quatre anys, un pas clau per donar més forma al projecte. Musicalment, “els primers referents eren artistes com 50 Cent, Eminem, alguns del rap espanyol i també d’altres estils com el jazz o el soul”, indica el jove.
Paral·lelament a la música, Altimir estudia realització audiovisual, una decisió que connecta directament amb el seu projecte artístic. “M’agrada molt la imatge i poder gravar-me a la meva manera”, diu. El jove té clar que vol viure de la música, que el rap l’acompanyarà tota la vida i que el camí passa per continuar treballant amb perseverança, sense esperar res de ningú.
Les xarxes socials, però, són una assignatura pendent. L’artista reconeix que cal posar-hi esforç per promocionar-se, tot i assenyalar que actualment la línia entre artista i influencer és cada vegada més difusa. Amb tot, Alty avança fidel a la seva manera d’entendre el rap, com un espai d’expressió personal i un recorregut a llarg termini.