Carla Soriano: Lluita i perseverança per un futur olímpic
Carla Soriano, gimnasta
“Un somni fet realitat”, així descriu Carla Soriano el trofeu de campiona d’Espanya de gimnàstica en categoria absoluta, un torneig que es va celebrar el novembre passat a Castelló, on va competir contra les millors 4.000 gimnastes de tot Espanya.
Soriano té 13 anys i és nascuda a Múrcia, però des de petita es va formar a Andorra, tot i que ara competeix amb el Club Mabel de Benicarló. “M’agradava molt ballar i la mare em va portar a provar un club de gimnàstica de Múrcia i vaig començar a practicar allà”, explica Soriano. Dos anys més tard, la família es va traslladar a viure a Encamp i Soriano va continuar fent gimnàstica als Serradells, fins que va fitxar pel Club de Rítmica d’Escaldes-Engordany (GAEE). “Hi vaig anar perquè trobava que era més professional i podia fer competicions fora d’Andorra”, comenta la gimnasta.
La meva prioritat és entrenar i ser cada dia millor
El GAEE va permetre-li competir tant individualment com col·lectivament, tot i que la seva especialitat és sola. “La mare va veure que el Club Mabel, un dels millors d’Espanya, organitzava un campus i m’hi va inscriure.” Va ser allà on va començar el canvi, i quatre anys després d’arribar a Andorra, el 2024, va fitxar pel club de Benicarló. Soriano va passar d’entrenar deu hores a la setmana, dividides en quatre dies, a exercitar-se cada dia, excepte els diumenges, de cinc a nou de la nit. “Tot i que el canvi va ser molt gros, no m’ha afectat gaire, perquè soc molt organitzada i m’agrada el que faig”, apunta l’atleta, que ara viu amb la mare a la ciutat valenciana, per a qui la desconnexió és sortir amb les amigues.
“La meva prioritat és entrenar i ser cada dia millor, per arribar a la selecció absoluta espanyola i un dia als Jocs Olímpics”, remarca Soriano, contenta perquè “vaig fer la captació de talent per a la selecció a Madrid i va anar bé”, així que tot apunta que l’any vinent hi anirà convocada.
En l’àmbit esportiu ja ho ha aconseguit pràcticament tot i es mostra molt satisfeta per això. “En l’àmbit privat i educatiu, vull arribar a ser fiscal”, relata. Soriano té clar que algun dia haurà de deixar de ser gimnasta, però li agradaria ser entrenadora “per ensenyar tot el que he après”.