DMG
Myroslava Kantsebovska: Deixar empremta a les passarel·les
Myroslava Kantsebovska, model
“Els quatre dies més intensos que he viscut.” Així descriu Myroslava Kantsebovska l’experiència a les passarel·les viscuda aquest setembre al certamen de Mr & Miss Eris, que es va celebrar a La Manga del Mar Menor, a Múrcia, on la model va representar Toledo a la categoria júnior, aconseguint el guardó més cobejat, ser coronada com la reina del concurs.
La Myroslava té 15 anys i en fa 10 que va arribar d’Ucraïna amb els pares, que van marxar del país a causa del conflicte bèl·lic. Des que va aterrar a Andorra s’ha centrat en els estudis, però també a fer realitat un dels seus somnis, desfilar a les passarel·les. Enguany ha aconseguit guanyar en la categoria júnior del certamen, en què ha hagut de participar en diferents proves, entrevistes, sessions de fotografies i, el més temut, “aprendre a caminar i portar els vestits dels dissenyadors, tots de diferents estils”, assegura. No és el primer cop que s’hi presenta. L’any passat ja va assistir al mateix certamen, que llavors se celebrava en València, “vaig haver de vèncer la meva timidesa per aconseguir desfilar, si no fos per això hauria començat sent més jove encara”, explica, i recorda amb estima Yolanda Cid, que des de l’acadèmia Modelsy va ser qui es va esmerçar a preparar-la assistint-la en tots els aspectes del concurs.
Vaig haver de vèncer la timidesa per poder desfilar al concurs
A Andorra, la seva vida transcorre amb normalitat, cursant els estudis de secundària a l’Agora de la Massana, que compagina amb el ballet i el voleibol. “Vaig començar a fer ballet amb nou anys i el que més m’agrada és que m’ajuda a concentrar-me i físicament em dona molta flexibilitat”, apunta, tot i que el voleibol, que va començar quan tenia 12 anys, li aporta aquell punt d’esbarjo i passió que sempre l’ha entusiasmat.
Tot i que l’art també està dins dels seus interessos i gaudeix pintant, té clar que en el futur vol continuar vinculada al món de les passarel·les, ja sigui com a model –“el que més m’agrada és poder provar-me els nous dissenys i combinar-ho amb el maquillatge”– o com a dissenyadora de moda, creant les noves tendències i deixant anar la seva imaginació per elaborar les peces que ella gaudiria portant.