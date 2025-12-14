DMG
Eloi Pla: Donar llum a l'escena andorrana
Eloi Pla, il·luminador escènic
Eloi Pla ha trobat el seu lloc entre bastidors. El jove de 26 anys és il·luminador escènic i també el director tècnic que hi ha darrere de diverses produccions artístiques del Principat. La seva feina és sovint poc visible per al públic, però essencial per donar forma a cada obra. Pla ha anat consolidant un recorregut que l’ha portat a assumir la direcció tècnica de projectes com Venus in Fur, d’Alfons Casal –amb el suport d’Andorra Crea–, Goja al festival Canillo Escènic Arts i les produccions de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA) Macbeth i Límits.
El jove recorda perfectament com va començar tot: “Vaig descobrir les llums en un espectacle a la Seu d’Urgell quan tenia vuit anys.” La fascinació inicial el va portar, anys més tard, a cursar luminotècnia a l’Institut del Teatre. Després d’això, van arribar les primeres trucades d’empreses locals del país i, poc després, les de l’ENA. Sobre la percepció de la seva professió, Pla reconeix que el públic general en coneix només la superfície. “La gent externa sol conèixer tot el que hi ha darrere, però no amb profunditat”, manifesta. Ell mateix ha arribat a dedicar dos mesos al disseny de llums del projecte Monument, d’Àngel Duran, que posteriorment va guanyar el premi Butaca.
És bonic veure molta gent treballant en un mateix projecte
Pla explica que dins del sector tecnicoartístic “hi ha diferents rols”, com ara la direcció de l’espectacle, l’execució de l’escenografia o la direcció tècnica. La seva feina se situa just en aquest engranatge que articula llum, so i maquinària, per crear l’atmosfera d’una obra. “El procés creatiu és la millor part, és bonic veure moltes persones treballant en un mateix projecte”, afirma. I és precisament aquesta capacitat de generar ambients diferents el que més destaca de la professió.
Tot i que té clar que “mai pujaré a sobre d’un escenari”, sí que admet que encara li queda molt per explorar. Una de les disciplines que li criden l’atenció és el rigging, el muntatge d’estructures i el càlcul de pesos per col·locar decorats.
La creació de les produccions inclou diverses setmanes d’assaigs, proves de llum i neguit a les estrenes. “Hi ha obres amb les quals m’he arribat a emocionar, suposo que pels nervis i tot el procés que es passa abans de l’estrena”, explica el jove.