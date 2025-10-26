Laura Quintana: Quan la passió per les ones esdevé professió
Laura Quintana, cap de comunicació i màrqueting a Ràdio 24
Envoltada del món de la ràdio i la televisió des de petita, ningú es va sorprendre quan aquest any Laura Quintana va decidir unir-se a Ràdio 24 i dedicar-s’hi al 100%. “El meu pare i el meu avi sempre s’han dedicat al món de la música i la televisió, així que ho porto una mica a la sang i formar part d’aquest projecte és una manera de continuar aquesta passió”, afirma Quintana.
Laura Quintana és d’Andorra la Vella i té 27 anys. Havia cursat els estudis de monitora i directora infantil i treballava a la Fundació Meritxell dins les aules ordinàries, però enguany ha iniciat el curs fent ràdio, “tot i que ja fa tres anys que anava combinant la feina de l’escola amb la ràdio”, explica. “El món de la música m’encanta i quan el meu avi va crear la ràdio em va cridar l’atenció, sobretot el fet de poder fer anuncis i de locutar.”
Ara la Laura s’encarrega de les xarxes socials, del contacte directe amb els artistes i també amb els clients que volen anunciar-se a l’emissora, “és una feina que m’apassiona, perquè em permet tenir un feedback constant amb la gent. Tinc una gran responsabilitat, però també la satisfacció de formar part d’un projecte en què crec al cent per cent. Estic convençuda que aquest projecte té molt futur aquí, a Andorra”, argumenta.
L'Estudi és el meu espai segur per locutar i aprendre
Una de les qualitats que més li agraden és la varietat de música que ofereix Ràdio 24: “És música des dels setanta fins al 2010, tenim més de 7.000 cançons en antena i no en repetim cap al llarg del dia”, però també el fet que els músics andorrans tenen un pes especial dins la programació. “Cada hora sona una cançó d’un artista del país i a la web tenen el seu espai amb biografia i cançons. A més, estem fent audicions al FNAC de Pyrénées perquè puguin actuar en directe. Creiem que el talent d’aquí mereix més visibilitat i volem que la gent descobreixi tot el que s’està fent aquí”, manifesta.
De cara al futur, té clar que seguirà fent ràdio. “Ara mateix em crida l’atenció la locució, perquè sempre he sigut molt vergonyosa. Trobo que l’estudi és el meu espai segur on aprendre, locutar i gravar anuncis”, diu, i afegeix que ja té mirat un curs a Madrid de Los 40 Principales.