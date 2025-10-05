DMG
Alèxia Lladó: Quan la passió supera els tòpics
Alèxia Lladó, pilot de trial
“El món del trial ve de família”, explica Alèxia Lladó, filla del pilot de trial Àlex Lladó. “El meu pare em va ensenyar aquest món i va ser als 10 anys quan vaig començar a competir”, relata la jove pilot, que ara ja té 22 anys. La seva primera cursa va ser al Campionat d’Andorra, en categoria sub 18. “Va ser complicat perquè mai havia estat en un ambient de competició i era la més petita. Però recordo que va anar molt bé i va ser una carrera molt familiar, estàvem tots molt units”, relata Lladó.
El motor la va captivar des de ben petita, i tot i ser un esport masculinitzat, no va tenir por de posar-s’hi. “La gran majoria de pilots són homes, però sempre m’hi he sentit molt a gust, soc la consentida”, explica Lladó, tot apuntant que “ha estat així a tots els llocs on he competit”. L’andorrana ha participat en diversos campionats d’arreu del món i s’ha proclamat campiona de Catalunya el 2021 i d’Espanya de Trial2 el 2022. “Des de fa uns anys he aturat una mica les competicions, perquè estic estudiant un grau en Comerç Internacional a Manresa, on vaig decidir estudiar perquè en dues hores soc a Andorra i puc entrenar.” Lladó va rebre la beca ARA d’esports del Govern durant la seva etapa més competitiva, tot i que ara ja no la sol·licita.
L’entrenador de la jove pilot és el seu pare. “Em transmet molta confiança”, explica. “Entreno cada cap de setmana amb el meu pare a excepció de quan hi ha campionat, que després em preparo durant tota la setmana”, diu Lladó. A l’estiu aprofita per preparar-se a Naturland, mentre que a l’hivern s’entrena a Nagol “perquè la neu se sol fondre abans”. El trial és un esport molt mental i físic, per aquest motiu, Lladó, dies abans de la competició, menja molts carbohidrats i proteïna en pols. “Tot i això, tinc els lumbars molt carregats i vaig al físio sovint”, apunta.
La jove es troba ara en l’últim any del grau, i tot i no saber ben bé a què es vol dedicar en aquest sentit, té clar que en l’àmbit esportiu vol continuar representant Andorra al Trial de les Nacions i al Campionat d’Espanya. “No deixaré mai el trial, és la meva passió”, es referma Lladó, convençuda que una vegada acabi els estudis podrà tornar a dedicar més temps a la moto.