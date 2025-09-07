DMG
Stretch-estiraments a la platja
Strecht són estiraments a fer a l’inici i al final d’un exercici intens. Augmenta la flexibilitat i l’extensió dels moviments, oxigena els músculs, millora la recuperació i la coordinació de moviments i evita lesions.
1. ESTIRAMENT DE QUADRÍCEPS. A terra amb la cama de davant flexionada amb el taló a prop de l’adductor contrari. L’altra cama estirada ben lluny al darrere, flexionem el genoll, agafem el peu amb la mà del mateix costat i estirem apropant el taló al gluti durant uns segons. Repetim amb l’altra cama. Temps: 20 segons.
2. ESTIRAMENT PIT. Estirats mirant el terra i amb els braços a l’esquena. Ens agafarem de les mans i farem una extensió cap a dalt. Obrirem el pit el màxim que puguem. Temps: 20 segons.
3. ESTIRAMENT CAMA ASSEGUTS A TERRA. Asseguts a terra obrim les cames a l’alçada del maluc. La cama dreta la flexionem enrere i l’esquerra l’estirem. Amb les mans intentem agafar el peu estirat i anem baixant l’esquena. Repetim amb l’altra cama. Temps: 20 segons.