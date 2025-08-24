DMG
Pilates
DUPLEX SPORT CLUB presenta exercicis de pilates mat. Una part molt important és la respiració i hem de procurar tenir una pauta concreta i guiada per un professional per adaptar-la el màxim possible a qui els executa.
1. OPEN LEG ROCKER. Posició inicial ben asseguts, ens agafem de les cames el més proper als peus obrint el pit el màxim que puguem aguantant l’equilibri. Duració 10 segons.
2. ROLLING LIKE A BALL. Posició inicial asseguts, amb les cames pujades dels peus i amb l’esquena rodona, rodem cap enrere sense tocar amb el cap i tornem a la postura inicial. Repetició 8 cops.
3. SHOULDER BRIDGE. Posició inicial tombats al terra mirant el cel, col·loquem les cames juntes flexionades. Inspira i en expirar, puja la pelvis inicial i la cama dreta recta fent el moviment de punta taló, baixant i pujant la cama. I tormen a la posició inicial encara amb la pelvis elevada per fer el mateix amb la cama esquerra. Repetició 8 cops.