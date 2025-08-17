DMG
Planxes a la platja
Una part molt important d’aquests exercicis és la respiració. Des de Duplex Sport Club recomanen tenir una pauta concreta i guiada per un professional per adaptar-la el màxim possible a la persona que l’executa.
1. PLANXA ESTÀTICA AMB BRAÇOS ESTIRATS. Estirats a terra. Cames separades amb amplitud de maluc i peus en flex. Maluc neutre. Esquena totalment allargada. Braços i mans alineats.
2. PLANXA ESTÀTICA ELEVANT CAMES. Estirats a terra. Cames separades amb l’amplitud del maluc i peus en flex. Maluc neutre. Esquena allargada. Braços i mans alineats. Anem elevant les cames alternant.
3. PLANXA LATERAL. Ens posicionem de costat. Braços i cames estirades. Pugem a dalt estàticament.