Planxes a la platja

Una part molt important d’aquests exercicis és la respiració. Des de Duplex Sport Club recomanen tenir una pauta concreta i guiada per un professional per adaptar-la el màxim possible a la persona que l’executa.

Planxa estàtica amb braços estirats.Duplex Sport Club

Duplex Sport Club

1. PLANXA ESTÀTICA AMB BRAÇOS ESTIRATS. Estirats a terra. Cames separades amb amplitud de maluc i peus en flex. Maluc neutre. Esquena totalment allargada. Braços i mans alineats.

Planxa estàtica elevant cames.Duplex Sport Club

2. PLANXA ESTÀTICA ELEVANT CAMES. Estirats a terra. Cames separades amb l’amplitud del maluc i peus en flex. Maluc neutre. Esquena allargada. Braços i mans alineats. Anem elevant les cames alternant. 

Planxa lateral.Duplex Sport Club

3. PLANXA LATERAL. Ens posicionem de costat. Braços i cames estirades. Pugem a dalt estàticament.

