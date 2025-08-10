DMG
Hipopressius a la platja
Una part molt important d’aquests exercicis és la respiració. Des de Duplex Sport Club recomanen tenir una pauta concreta i guiada per un professional per adaptar-la el màxim possible a la persona que l’executa.
RESPIRACIÓ: inhalació omplint pulmons, 2 o 3 segons. Exhalació traient tot l’aire, 4 o 6 segons. Apnea, que no entri aire, es fa després de l’exhalació. Obertura costal, al segon de l’apnea, fent intenció de respirar sense agafar aire, mínim 10 segons. En postura fem la respiració. Inhalar i exhalar dos cops i a la tercera, apnea i obertura.
1. GAMBADA ESTÀTICA. Fem una gambada estàtica. Peu de la cama enrere en flex. Maluc neutre i esquena allargada.
2. TOMBATS. Estirats. Genolls separats amb l’amplitud del maluc i peus en flex. Maluc neutre. Esquena allargada totalment. Elevem la pelvis i pressionem amb força el cercle que tenim entre els genolls.
3. CAMA SEMIFLEXIONADA. Cames flexionades i posem les mans als genolls. Maluc neutre i esquena recta.