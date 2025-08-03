DMG
TRX braços i cames
l TRX és una eina molt vàlida que ens permet treballar amb el pes del nostre cos. Des de Duplex Sport Club presentem una rutina de dorsal / cames / tríceps de 4 sèries de 12 repeticions per exercici.
1. REM AMB TRX: TRX en posició mitjana. Agafada neutra. Cos totalment recte, accionem el moviment des de les dorsals mantenint el TRX sempre en tensió i sense arquejar el cos.
2. ESQUAT 1 CAMA AMB TRX: peus a l’amplada de les espatlles, recolzo el pes sobre una cama i flexiono la mateixa amb l’esquena ben recta i sense avançar el genoll ni repenjar-me del TRX.
3. TRÍCEPS AMB TRX: TRX per sobre del cap. Flexionem el braç sense moure el colze ni arquejar l’esquena i fem una extensió fent força des dels tríceps.