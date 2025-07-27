DMG

Tren superior amb manuelles

L’enfortiment del tren superior és essencial per mantenir una correcta postura i evitar lesions futures. Des de Duplex Sport Club presentem  una rutina de tres exercicis en què farem 4 sèries de cada exercici d’entre 10-12 repeticions.

Press de pectoral.

1. PRESS DE PECTORAL: D’esquena a terra, enganxem les espatles i flexionem els braços portant les manuelles a l’alçada del cor i ens centrem a empènyer des de l’aixella.

Rem amb manuelles.

2. REM AMB MANUELLES: Peus a l’amplada de les espatlles, lleugera flexió de cames i iniciem el moviment des del genoll, portem les manuelles cap al melic per activar el dorsal. Evitem fer força amb els braços.

Press d'espatlles amb manuelles

3. PRESS D’ESPATLLES AMB MANUELLES: Dempeus o asseguts col·loquem les manuelles al costat de les espatlles i, avançant lleugerament els colzes, pugem el pes per sobre del cap.

