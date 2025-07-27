DMG
Tren superior amb manuelles
L’enfortiment del tren superior és essencial per mantenir una correcta postura i evitar lesions futures. Des de Duplex Sport Club presentem una rutina de tres exercicis en què farem 4 sèries de cada exercici d’entre 10-12 repeticions.
1. PRESS DE PECTORAL: D’esquena a terra, enganxem les espatles i flexionem els braços portant les manuelles a l’alçada del cor i ens centrem a empènyer des de l’aixella.
2. REM AMB MANUELLES: Peus a l’amplada de les espatlles, lleugera flexió de cames i iniciem el moviment des del genoll, portem les manuelles cap al melic per activar el dorsal. Evitem fer força amb els braços.
3. PRESS D’ESPATLLES AMB MANUELLES: Dempeus o asseguts col·loquem les manuelles al costat de les espatlles i, avançant lleugerament els colzes, pugem el pes per sobre del cap.