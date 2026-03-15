Els imprescindibles de Antonella Fonzi
1. Fent art: sempre m’ha apassionat l’art, el dibuix i la pintura. El llenç, el paper i les pintures formen part del meu ésser i la meva forma d’expressar-me
2. Pizza: la paraula és suficient.
3. Accions en companyia i en solitari: llegir, pensar, viatjar, escriure... Però la clau és l’alegria
4. Espiritualitat: estem fets de cos i ànima, ergo ambdós necessiten ser nodrits. Meditació, oració i un somriure per al dia que comença. Mai et llevis sense agrair-li al cel poder seguir a la Terra
5. Mar i muntanya: antípodes inspiradores
6. Natura: submergir-me a la natura és vital per a mi, com a artista i persona.
7. ‘La Famiglia’: la família és especial, la meva està feta de llaços estrets i profunds. És inspiració, alegria i moviment.
8. Cafè: històries i pintures al voltant d’una tassa...
9. Creativitat: un peixet dibuixat amb salsa en un plat, perquè la creativitat és a tot arreu.
Passions: rugit, velocitat, tot en un per a la passió que comparteixo amb el marit.