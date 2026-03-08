DMG
Els imprescindibles de Jordi Porta
Codirector del Cor de rock d’Encamp. Va néixer a la Seu d’Urgell fa 50 anys i actualment resideix a Andorra la Vella. És professor de música a l’Escola andorrana, on impulsa projectes corals moderns.
1. La música alimenta l’ànima i converteix els sentiments en emocions que es poden compartir.
2. La natura m’impressiona i em recorda el camí quan sembla que perdem el nord.
3. El cos és important perquè caminar, esquiar o anar en bici ajuden a cuidar-lo.
4. Ser professor és un repte quotidià: guiem els alumnes amb el nostre exemple i ells ens ensenyen a créixer com a persones.
5. Cuidar la ment amb meditació, gratitud i amor cap als altres és el camí més senzill cap a la felicitat.
6. Viatjar és descobrir altres cultures i entendre que el món és divers.
7. Els amics són les persones amb qui compartir silencis, rialles i moments inoblidables.
8. Els somnis són el motor invisible que et fa sentir viu, et regala il·lusió i dona sentit al dia.
9. La família és un pilar essencial per compartir bons moments, trobar-hi suport i construir confiança.
10. Menjar i cuinar és un plaer que uneix sabors coneguts amb gustos nous.