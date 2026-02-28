Lua Roca

Actriu de teatre. Té 27 anys i és d’Andorra la Vella, combina la feina d’intèrpret amb la producció teatral i des de fa un any també és professora d’arts escèniques. A més, va formar part de la Jocand.

Un teatre: tant com a actriu o com a públic, sempre és un refugi

Teatre

Càmera de fotos

Càmera de fotos: sempre que puc duc alguna de les meves càmeres analògiques a sobre.

Jerseis i samarretes

Jerseis o samarretes de ratlles, ho estic deixant...

Sir

Sir: el miro i em passen tots els mals.

Riure i fer riure

Riure: fer riure i que em facin riure cada dia.

Llibreta i boli

Llibreta i boli: per estudiar, apuntar idees, pensaments o frases que escolto pel carrer.

Berenar

Berenar: el millor moment del dia, cafè amb llet de civada i qualsevol cosa amb xocolata (sí, amb el plat dels Teletubbies).

El sol

El sol: qualsevol pla amb una mica de solet escalfant-me la cara és 1.000 vegades millor.

Sala l'Animal

L’Animal: pràcticament la meva segona casa.

Muntanyes

Caminar: un petit (o llarg) passeig per airejar el cap.

