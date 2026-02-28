Lua Roca
Actriu de teatre. Té 27 anys i és d’Andorra la Vella, combina la feina d’intèrpret amb la producció teatral i des de fa un any també és professora d’arts escèniques. A més, va formar part de la Jocand.
Un teatre: tant com a actriu o com a públic, sempre és un refugi
Càmera de fotos: sempre que puc duc alguna de les meves càmeres analògiques a sobre.
Jerseis o samarretes de ratlles, ho estic deixant...
Sir: el miro i em passen tots els mals.
Riure: fer riure i que em facin riure cada dia.
Llibreta i boli: per estudiar, apuntar idees, pensaments o frases que escolto pel carrer.
Berenar: el millor moment del dia, cafè amb llet de civada i qualsevol cosa amb xocolata (sí, amb el plat dels Teletubbies).
El sol: qualsevol pla amb una mica de solet escalfant-me la cara és 1.000 vegades millor.
L’Animal: pràcticament la meva segona casa.
Caminar: un petit (o llarg) passeig per airejar el cap.