Els imprescindibles de Carla Iglesias
Cantant i interpret. Cursa teatre musical a Barcelona, ha actuat al Concert de Santa Cecília de l’ONCA i ha representat 'Macbeth' al Centre Cultural d’Encamp. Té el single '(Not) Meant To Be' a plataformes.
1. La música i el cant. M’encanta poder transmetre missatges i sentiments a través de les cançons.
2. Fer fotos de cels que considero bonics m’alegra el dia.
3. El teatre. En faig des de petita i sento que el meu lloc són els escenaris.
4. Crear playlists específiques per cada moment vital em permet saber quines cançons escoltar segons allò que estigui sentint.
5. El projecte Macbeth m’ha ajudat molt a evolucionar com a artista.
6. Un bon llibre és imprescindible. M’agrada llegir i escriure, sobretot quan necessito desconnectar.
7. Els meus auriculars. No puc sortir de casa sense ells, em fan sentir que la vida és més bonica.
8. La meva gent. La família i els amics em donen molt suport en les decisions que prenc.
9. M’agrada consumir cultura local i de gran format, i donar suport a artistes emergents i productes locals.
10. Seure davant del piano i compondre cançons em permet aïllar-me del món real i crear.