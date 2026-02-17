Els Imprescindibles d'Íngrid Román

Artista. Nascuda a Terrassa el 1974, és la fundadora de l’empresa Made in Grid, SLU, de disseny i d’articles d’artesania. També és pedagoga i professora col·laboradora de la Universitat d’Andorra.

Íngrid Román

Jordi Solé
La mami i la tita Loli

La mami i la tita Loli, les meves estimades Chicas de Oro. El meu refugi d’estima, consells, suport i bon rotllo

Amigues

Amb les amigues, tot! Un tardeo, un vermut o un viatge són somriures assegurats i fan que recarregui l’ànima.

Universitat d’Andorra

Agraïda i orgullosa de formar part del professorat col·laborador de la Universitat d’Andorra.

Fills

Els meus fills: el Maià i la Mar, la prioritat número 1 de la meva vida. Ells m’han fet descobrir l’amor més pur, el més incondicional que existeix

Llibres

Llegir sempre que puc, i bones lectures

Música

La música és essencial en tot moment, i com que per la feina faig molts quilòmetres, l’Spoti sempre va de copilot

Paddle surf

Desitjant que arribi el bon temps per fer paddle surf, és brutal.

El taller

El taller és on es fa realitat el que imagino i dibuixo

Andorra i Cambrils

Andorra és el meu país i Ordino la meva llar, mentre que Cambrils és l’espai de desconnexió preferit.

Koko

La mascota de casa, el Koko, un conill que ja fa sis anys que és amb nosaltres

