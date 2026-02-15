Íngrid Román
Artista. Nascuda a Terrassa el 1974, és la fundadora de l’empresa Made in Grid, SLU, de disseny i d’articles d’artesania. També és pedagoga i professora col·laboradora de la Universitat d’Andorra.
La mami i la tita Loli, les meves estimades Chicas de Oro. El meu refugi d’estima, consells, suport i bon rotllo
Amb les amigues, tot! Un tardeo, un vermut o un viatge són somriures assegurats i fan que recarregui l’ànima.
Agraïda i orgullosa de formar part del professorat col·laborador de la Universitat d’Andorra.
Els meus fills: el Maià i la Mar, la prioritat número 1 de la meva vida. Ells m’han fet descobrir l’amor més pur, el més incondicional que existeix
Llegir sempre que puc, i bones lectures
La música és essencial en tot moment, i com que per la feina faig molts quilòmetres, l’Spoti sempre va de copilot
Desitjant que arribi el bon temps per fer paddle surf, és brutal.
El taller és on es fa realitat el que imagino i dibuixo
Andorra és el meu país i Ordino la meva llar, mentre que Cambrils és l’espai de desconnexió preferit.
La mascota de casa, el Koko, un conill que ja fa sis anys que és amb nosaltres