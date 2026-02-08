DMG
Els imprescindibles de Cristian Vegas
Seleccionador nacional de bàsquet. Andorrà nascut el 1979, és informàtic de professió i molt aficionat als pòdcasts. La tasca de seleccionador la compagina amb la d’entrenador del sènior B.
1. Els meus gossos, amb els quals he après molt i dels quals ja no puc aprendre.
2. Al que ara hem d’ensenyar.
3. Celebrant una de les victòries a casa del sènior B del MoraBanc, aquesta temporada.
4. Portar el teu país al més alt del podi és la màxima de l’esport i que he tingut la sort de repetir dues vegades.
5. La temporada 2023-2024 va ser perfecta en majúscules, vencedors del Campionat de Catalunya i medalla d’or al Campionat Europeu dels Petits Estats de la FIBA.
6. Les hores passen més de pressa escoltant pòdcasts.
7. El racó de pensar amb la meva persona especial. 8. La persona que em suporta cada d
8. La persona que em suporta cada dia i fa que tot sigui més fàcil.
9. Plaers que m’agrada compartir.
10. La meva debilitat.