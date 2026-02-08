DMG

Els imprescindibles de Cristian Vegas

Seleccionador nacional de bàsquet. Andorrà nascut el 1979, és informàtic de professió i molt aficionat als pòdcasts. La tasca de seleccionador la compagina amb la d’entrenador del sènior B.

Cristian Vegas

Cristian Vegas

Publicat per
Gabriel Vázquez

Creat:

Actualitzat:

1. Els meus gossos, amb els quals he après molt i dels quals ja no puc aprendre.

Els meus gossos.

Els meus gossos.

El meu gos.

El meu gos.

2. Al que ara hem d’ensenyar.

Sènior B del MoraBanc

Sènior B del MoraBanc

3. Celebrant una de les victòries a casa del sènior B del MoraBanc, aquesta temporada.

Celebrant la victòria.

Celebrant la victòria.

4. Portar el teu país al més alt del podi és la màxima de l’esport i que he tingut la sort de repetir dues vegades.

Campionat de Catalunya

Campionat de Catalunya

5. La temporada 2023-2024 va ser perfecta en majúscules, vencedors del Campionat de Catalunya i medalla d’or al Campionat Europeu dels Petits Estats de la FIBA.

Pòdcasts.

Pòdcasts.

6. Les hores passen més de pressa escoltant pòdcasts. 

Racó per pensar.

Racó per pensar.

7. El racó de pensar amb la meva persona especial. 8. La persona que em suporta cada d

La meva dona.

La meva dona.

8. La persona que em suporta cada dia i fa que tot sigui més fàcil.

El plaer de menjar.

El plaer de menjar.

9. Plaers que m’agrada compartir.

La meva filla

La meva filla

10. La meva debilitat.

tracking