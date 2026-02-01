Els imprescindible de Marta Argemí

Cantant. Té 23 anys i és professora de cant a l’escola Relative Music. Actualment, desenvolupa el projecte musical Marta’s, comparteix a les xarxes el seu procés creatiu i a final de primavera publicarà un EP.

Marta Argemí

Marta Argemí

Rúben Lemos
Rúben Lemos

El tocadiscos i els vinils m’inspiren, sobretot grups que han definit l’escena del rock actual

Auriculars

Els auriculars per escoltar música i maquetes, i percebre com sonen realment

Càmera de fotos

La càmera em serveix per documentar records, fotos i moments d’estudi

Te matxa

El te matxa. En prenc per començar el dia: m’agrada descobrir-ne en petites cafeteries.

Programa de producció

L’ordinador amb el programa de producció és clau per crear les maquetes, base de la meva composició

Concerts

Els concerts en directe són una font d’inspiració per als meus projectes

Sammy

El meu gos Sammy m’acompanya des dels 10 anys i ha estat present en totes les meves etapes; una cançó del pròxim EP parla d’ell

Trèvol

Un trèvol que era de la meva àvia i que em motiva a continuar. Admiro molt el que va aconseguir

Carlota

La meva millor amiga, la Carlota Hidalgo, és clau en el meu procés creatiu i per mantenir-me concentrada

Llibreta

La llibreta, on escric pensaments, vivències i emocions. 

