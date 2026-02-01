Els imprescindible de Marta Argemí
Cantant. Té 23 anys i és professora de cant a l’escola Relative Music. Actualment, desenvolupa el projecte musical Marta’s, comparteix a les xarxes el seu procés creatiu i a final de primavera publicarà un EP.
El tocadiscos i els vinils m’inspiren, sobretot grups que han definit l’escena del rock actual
Els auriculars per escoltar música i maquetes, i percebre com sonen realment
La càmera em serveix per documentar records, fotos i moments d’estudi
El te matxa. En prenc per començar el dia: m’agrada descobrir-ne en petites cafeteries.
L’ordinador amb el programa de producció és clau per crear les maquetes, base de la meva composició
Els concerts en directe són una font d’inspiració per als meus projectes
El meu gos Sammy m’acompanya des dels 10 anys i ha estat present en totes les meves etapes; una cançó del pròxim EP parla d’ell
Un trèvol que era de la meva àvia i que em motiva a continuar. Admiro molt el que va aconseguir
La meva millor amiga, la Carlota Hidalgo, és clau en el meu procés creatiu i per mantenir-me concentrada
La llibreta, on escric pensaments, vivències i emocions.