Els imprescindible de José Manuel Lara

Entrenador de la selecció de golf. Exgolfista espanyol nascut a València el 1977. Actualment, a més de seleccionador, condueix el programa ‘Lara Academy’ a Movistar Plus. Resident des del 2020.

Gabriel Vázquez

Equip de tecnificació d'Ordino

1. Amb l’equip de tecnificació d’Ordino, els dimarts a la tarda.

José Manuel Lara amb Chacho Rodríguez

2. A més de seleccionador, tinc un programa a Movistar sobre golf: Lara Academy, aquí estic amb el Chacho Rodríguez

Medalla de plata

3. Medalla de plata amb l’equip nacional, a l’Europeu de Bulgària del 2025, una fita històrica.

La família

4. M’encanta menjar bé i passar temps amb la dona, la persona que més estimo.

Pals de golf

5. La meva eina principal per treballar, material de primera, aquests pals són com un Fórmula 1.

Entrevista al Diari Marca

6. El 2024 em van entrevistar al diari Marca.

Sabates de golf

7. El calçat que faig servir per jugar a golf, tacat de fang.

Promotor de l'Aravell Andorra Golf Open

8. Soc el promotor de l’Aravell Andorra Golf Open des de fa quatre anys, que organitza Creand Crèdit Andorrà.

He viatjat a més de 70 països.

9. He visitat més de 70 països, però Andorra m’ha fet valorar coses que abans no veia, aquí he descobert l’aire pur i la pau de la muntanya.

Aravell Golf Andorra

10. El lloc de feina, on treballem per aconseguir els èxits del golf andorrà, és l’Aravell Golf Andorra, a Lleida.

