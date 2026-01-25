DMG
Els imprescindible de José Manuel Lara
Entrenador de la selecció de golf. Exgolfista espanyol nascut a València el 1977. Actualment, a més de seleccionador, condueix el programa ‘Lara Academy’ a Movistar Plus. Resident des del 2020.
1. Amb l’equip de tecnificació d’Ordino, els dimarts a la tarda.
2. A més de seleccionador, tinc un programa a Movistar sobre golf: Lara Academy, aquí estic amb el Chacho Rodríguez
3. Medalla de plata amb l’equip nacional, a l’Europeu de Bulgària del 2025, una fita històrica.
4. M’encanta menjar bé i passar temps amb la dona, la persona que més estimo.
5. La meva eina principal per treballar, material de primera, aquests pals són com un Fórmula 1.
6. El 2024 em van entrevistar al diari Marca.
7. El calçat que faig servir per jugar a golf, tacat de fang.
8. Soc el promotor de l’Aravell Andorra Golf Open des de fa quatre anys, que organitza Creand Crèdit Andorrà.
9. He visitat més de 70 països, però Andorra m’ha fet valorar coses que abans no veia, aquí he descobert l’aire pur i la pau de la muntanya.
10. El lloc de feina, on treballem per aconseguir els èxits del golf andorrà, és l’Aravell Golf Andorra, a Lleida.