Els imprescindibles de Montse Gutiérrez

Directora Andorra Health Destination. Té 52 anys, és de Manlleu i fa 9 anys que viu a Andorra. És tècnica d’empreses i activitats turístiques i porta al capdavant de l’entitat des que es va crear el 2021.

Montse Gutiérrez

Montse Gutiérrez

Celina Cedro

1. La família. El meu refugi, passi el que passi. 

La familia.

La familia.

Estona amb amics

Estona amb amics

2. Una bona estona amb amics. Riure junts és essencial. 

Teletreballar

Teletreballar

3. Poder teletreballar. La llibertat d’organitzar-me em dona equilibri i qualitat de vida. 

Passeig curt.

Passeig curt.

4. Un passeig curt. No cal anar lluny per respirar profund. 

Cafe al matí

Cafe al matí

5. El cafè del matí. El primer gest del dia. Sense ell, la jornada no arrenca. 

Una escapada.

Una escapada.

6. Una escapada. Canviar d’escenari sempre refresca l’ànima. 

Auriculars

Auriculars

7. Els auriculars. Música, pòdcast o silenci. El meu refugi portàtil. 

Una camisa blanca

Una camisa blanca

8. Una camisa blanca. Sempre a punt. Sempre queda bé. 

Moments per cuidarme.

Moments per cuidarme.

9. Moments per cuidar-me. Trobar temps per a mi és la millor inversió en benestar. 

El mòbil

El mòbil

10. El mòbil. On organitzo, planifico, capturo i conservo cada moment.

