Els imprescindibles de Montse Gutiérrez
Directora Andorra Health Destination. Té 52 anys, és de Manlleu i fa 9 anys que viu a Andorra. És tècnica d’empreses i activitats turístiques i porta al capdavant de l’entitat des que es va crear el 2021.
1. La família. El meu refugi, passi el que passi.
2. Una bona estona amb amics. Riure junts és essencial.
3. Poder teletreballar. La llibertat d’organitzar-me em dona equilibri i qualitat de vida.
4. Un passeig curt. No cal anar lluny per respirar profund.
5. El cafè del matí. El primer gest del dia. Sense ell, la jornada no arrenca.
6. Una escapada. Canviar d’escenari sempre refresca l’ànima.
7. Els auriculars. Música, pòdcast o silenci. El meu refugi portàtil.
8. Una camisa blanca. Sempre a punt. Sempre queda bé.
9. Moments per cuidar-me. Trobar temps per a mi és la millor inversió en benestar.
10. El mòbil. On organitzo, planifico, capturo i conservo cada moment.