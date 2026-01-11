DMG

Els imprescindibles de Toni Zamora

Actor i mag. Escaldenc de 23 anys. Ha format part recentment del projecte L’home de la torre del peu, presentat a la Seu d’Urgell, i ara es prepara per iniciar la gira de l’espectacle Abrakadabra

Toni Zamora

Toni ZamoraT. Z

Rúben Lemos
Publicat per
Rúben Lemos

Creat:

Actualitzat:

1. El poble, el lloc on passo moltes hores, per caminar, desconnectar i escoltar música. 

El poble.

El poble.

Les maletes de màgia.

Les maletes de màgia.

2. Les maletes de màgia. Fa molts anys que m’hi dedico. Aquests últims anys ho he deixat de costat, però estem preparant un espectacle per tornar. 

Els llibres.

Els llibres.

3. Els llibres són la meva base per aprendre. Actualment, llegeixo teatre i teoria del teatre. 

L'escola de teatre Animal

L'escola de teatre Animal

4. L’Animal. L’escola de teatre que m’ho ha ensenyat tot i un dels llocs on passo més hores. 

Els auriculars

Els auriculars

5. Els auriculars. No puc estar ni un sol dia sense escoltar música. Ara mateix el grup Ca7riel y Paco Amoroso és el que més escolto. 

Els videojocs.

Els videojocs.

6. Els videojocs. M’agrada molt passar l’estona amb els amics jugant.

El sushi i la cervesa.

El sushi i la cervesa.

7. El sushi i la cervesa. La millor combinació per estar feliç. 

La gossa Illa.

La gossa Illa.

8. La meva gossa Illa, m’acompanya a tot arreu. 

Equip del projecte Temps era temps

Equip del projecte Temps era temps

9. Temps era temps, un projecte que portem molts anys fent i una gran família. 

Equip del projecte Abrakadabra

Equip del projecte Abrakadabra

10. L’equip d’Abrakadabra. Ara estem fent gira i també som una gran família. Falta una part de l’equip a la foto.

tracking