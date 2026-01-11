DMG
Els imprescindibles de Toni Zamora
Actor i mag. Escaldenc de 23 anys. Ha format part recentment del projecte L’home de la torre del peu, presentat a la Seu d’Urgell, i ara es prepara per iniciar la gira de l’espectacle Abrakadabra
1. El poble, el lloc on passo moltes hores, per caminar, desconnectar i escoltar música.
2. Les maletes de màgia. Fa molts anys que m’hi dedico. Aquests últims anys ho he deixat de costat, però estem preparant un espectacle per tornar.
3. Els llibres són la meva base per aprendre. Actualment, llegeixo teatre i teoria del teatre.
4. L’Animal. L’escola de teatre que m’ho ha ensenyat tot i un dels llocs on passo més hores.
5. Els auriculars. No puc estar ni un sol dia sense escoltar música. Ara mateix el grup Ca7riel y Paco Amoroso és el que més escolto.
6. Els videojocs. M’agrada molt passar l’estona amb els amics jugant.
7. El sushi i la cervesa. La millor combinació per estar feliç.
8. La meva gossa Illa, m’acompanya a tot arreu.
9. Temps era temps, un projecte que portem molts anys fent i una gran família.
10. L’equip d’Abrakadabra. Ara estem fent gira i també som una gran família. Falta una part de l’equip a la foto.